Maduro dice que Venezuela enfrenta la mayor amenaza en cien años y lanza una advertencia a EE.UU.

Nicolás Maduro ha elevado el tono frente a lo que considera una escalada militar sin precedentes por parte de Estados Unidos.

En una rueda de prensa nacional e internacional celebrada este lunes, el mandatario aseguró que su país se encuentra ante “la más grande amenaza que ha enfrentado en cien años”, refiriéndose al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas.

“Ocho barcos militares, con 1,200 misiles, y un submarino nuclear apuntan a Venezuela”, advirtió Maduro, visiblemente indignado por lo que describió como una provocación desmedida por parte del Gobierno de EE.UU.

“Una amenaza extravagante y sangrienta”

Durante su alocución, Maduro calificó el despliegue como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, criminal y sangrienta”.

Acusó directamente a Washington de intentar llevar la confrontación a un punto sin retorno, mediante lo que llamó “máxima presión militar”.

“Ellos han querido avanzar hacia la máxima presión militar y nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, aseguró.

Lo más leído hoy:

Maduro enmarcó la situación dentro de una estrategia fallida de guerra híbrida contra su país, que según él ha fracasado en todas sus formas y ahora evoluciona hacia una acción militar directa.

“Habiendo sido derrotadas todas las formas de guerra híbrida contra un país, han optado por el peor error: la máxima presión”, sostuvo.

Pese a la gravedad de sus acusaciones, el mandatario también insistió en que Venezuela no cederá ante amenazas o chantajes externos.

“Jamás vamos a ceder frente a amenazas y chantajes. El Gobierno de EE.UU. ha montado un bodrio con un país entero”, denunció.

Diálogo con EE.UU.: “Maltrecho”, pero activo

En otro momento de la rueda de prensa, Maduro fue consultado sobre el estado actual de los canales de comunicación entre Caracas y Washington. Reconoció que, aunque las vías de diálogo existen, están “maltrechas” y “malogradas”.

El presidente mencionó dos canales específicos.

El primero, a través de John McNamara, encargado de Negocios ad interim de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, quien estuvo presente durante el intercambio de prisioneros entre ambos países.

“Ese día hablamos. McNamara, cuando habló conmigo, se derritió y empezó a titubear”, relató Maduro.

“Lo traté con dignidad, respeto, y él me trató con mucho respeto, con deferencia especial”, añadió.

El segundo canal involucra al exembajador y enviado especial del Gobierno de Donald Trump, Richard Grenell, quien visitó Caracas en febrero de este año y se reunió con el presidente venezolano.

Maduro criticó lo que denominó “la diplomacia de las cañoneras”, una práctica histórica en la que la amenaza militar se utiliza como método de presión diplomática.

“Que te ponen 1,200 misiles y te dicen: acepta esto. Eso con nosotros no va. Así pongan 10,000 misiles sobre la cabeza nuestra, eso no va”, advirtió enfáticamente.

También lanzó una advertencia directa a Donald Trump, pidiéndole precaución con su secretario de Estado, Marco Rubio.

“Cuidado con Marco Rubio, que quiere manchar sus manos de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela”, alertó.

CELAC convoca reunión urgente de cancilleres

La creciente tensión ha comenzado a generar movimientos diplomáticos en la región.

Este lunes, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró una reunión extraordinaria de cancilleres en respuesta al despliegue militar de EE.UU. en aguas caribeñas.

Según trascendió, varios gobiernos de la región manifestaron su preocupación por la posibilidad de una operación militar contra Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano.

La delegación de Venezuela, encabezada por el canciller Yván Gil, denunció ante la CELAC que “la narrativa de EE.UU. sobre el despliegue militar es totalmente falsa”, y solicitó a la organización regional una condena firme y la exigencia del retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses de las costas venezolanas.

Críticas desde la oposición y el periodismo

A la par, voces críticas se han hecho escuchar desde el sector opositor. El periodista venezolano Emmanuel Rincón se refirió al reclamo del gobierno de Maduro como una muestra de debilidad.

“La tiranía de Maduro apareció llorando en la CELAC, denunciando que hay activos militares estadounidenses que podrían usarse en una invasión frente a las costas de Venezuela, y pidiendo que los retiren”, escribió en X.

Por su parte, Eduardo Menoni, también periodista y opositor abierto al chavismo, escribió:

“En pánico total, el canciller de Maduro, Yván Gil, rechazó como ‘totalmente falsa’ la narrativa de EE.UU. sobre el despliegue militar en el Caribe y pidió a la CELAC condenar la incursión y exigir el retiro de esas fuerzas de las costas venezolanas. ¡Están cagados!”.

Advertencia final: “Eso con Venezuela no va”

En el cierre de su intervención, Maduro volvió a enfatizar que su país no aceptará presiones ni imposiciones por parte de potencias extranjeras, sin importar la magnitud del arsenal desplegado.

“Eso con Venezuela no va. Nosotros sabremos defender nuestra soberanía, nuestra dignidad y la paz de nuestro pueblo”, concluyó.