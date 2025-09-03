Congresista confirma que el barco hundido por EE.UU. pertenecía al Cártel de los Soles

El congresista republicano Carlos A. Giménez confirmó este martes que el barco hundido por fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe pertenecía al Cártel de los Soles, una organización vinculada al régimen de Nicolás Maduro y acusada de operar como brazo del narcotráfico venezolano.
“Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que hemos hundido un buque del Cártel de los Soles proveniente de Venezuela que transportaba drogas ilícitas. Esto va viento en popa. Seguimos”, escribió Giménez en X, en un mensaje que suma más de 70 mil visualizaciones.
La declaración del congresista cubanoamericano se produjo horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el ataque dejó 11 muertos, integrantes del Tren de Aragua, otra organización criminal designada como terrorista por Washington.
Trump advirtió que la operación, realizada en aguas internacionales bajo el mando del Comando Sur, es una “advertencia” para quienes intenten introducir narcóticos en territorio estadounidense.
Lo más leído hoy:
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la versión desde sus redes sociales personales, asegurando que el operativo fue ejecutado contra una organización “narco-terrorista” que partió de Venezuela con destino a Estados Unidos.
Reacciones en Miami
La confirmación de Giménez añadió un nuevo matiz político a un operativo ya explosivo en la región. Al mencionar al Cártel de los Soles, coloca en el centro del debate el rol de altos mandos militares venezolanos señalados de colaborar con el narcotráfico y de mantener vínculos directos con el régimen de Maduro.
Congresistas cubanoamericanos como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart también celebraron la acción militar. Salazar habló de “cero tolerancia para terroristas, traficantes y pandilleros”, mientras Díaz-Balart agradeció directamente a las tropas estadounidenses: “God bless our troops”.
Giménez, por su parte, insistió en mantener la presión contra lo que describió como “las redes narco-terroristas que operan desde Venezuela”, al acusar al régimen de Maduro de “continuar envenenando nuestras comunidades con drogas mortales”.
Más tensión en el Caribe
El ataque contra el barco venezolano ocurre en un contexto de creciente tensión regional. Washington acusa a Caracas de ser refugio y plataforma para el narcotráfico internacional, mientras el gobierno de Maduro ha negado en repetidas ocasiones esos señalamientos.
La confirmación de que el barco hundido formaba parte del Cártel de los Soles podría marcar un nuevo punto de fricción diplomática y militar en el Caribe, al tiempo que refuerza la narrativa de la administración Trump de confrontar directamente a los aliados y estructuras criminales del régimen venezolano.
Preguntas frecuentes sobre el hundimiento del barco del Cártel de los Soles
¿A quién pertenecía el barco hundido por EE.UU. en el Caribe?
El barco hundido pertenecía al Cártel de los Soles, una organización vinculada al régimen de Nicolás Maduro y acusada de operar como brazo del narcotráfico venezolano. Esta confirmación fue hecha por el congresista republicano Carlos A. Giménez.
¿Qué resultado tuvo el ataque militar de EE.UU. contra el barco?
El ataque dejó 11 muertos, todos ellos integrantes del Tren de Aragua, otra organización criminal designada como terrorista por Washington. La operación fue realizada en aguas internacionales bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos.
¿Cuál es la postura de EE.UU. respecto al régimen de Nicolás Maduro?
EE.UU. califica al régimen de Maduro como un cartel narcoterrorista y asegura que está dispuesto a usar todo su poder para detener el tráfico de drogas hacia su territorio. La administración Trump no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional a este conflicto?
La tensión en la región ha encendido alarmas, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha convocado a una reunión extraordinaria para evaluar la situación. El régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba expresó su apoyo incondicional a Venezuela, calificando las acciones de EE.UU. como amenazas imperialistas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.