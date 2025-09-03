Congresista confirma que el barco hundido por EE.UU. pertenecía al Cártel de los Soles

Imagen desclasificada del Comando Sur muestra el momento en que fuerzas de EE.UU. hundieron un barco cargado de drogas proveniente de Venezuela.

El congresista republicano Carlos A. Giménez confirmó este martes que el barco hundido por fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe pertenecía al Cártel de los Soles, una organización vinculada al régimen de Nicolás Maduro y acusada de operar como brazo del narcotráfico venezolano.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que hemos hundido un buque del Cártel de los Soles proveniente de Venezuela que transportaba drogas ilícitas. Esto va viento en popa. Seguimos”, escribió Giménez en X, en un mensaje que suma más de 70 mil visualizaciones.

Captura de X/Carlos A. Gimenez

La declaración del congresista cubanoamericano se produjo horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el ataque dejó 11 muertos, integrantes del Tren de Aragua, otra organización criminal designada como terrorista por Washington.

Trump advirtió que la operación, realizada en aguas internacionales bajo el mando del Comando Sur, es una “advertencia” para quienes intenten introducir narcóticos en territorio estadounidense.

Captura de Truth Social/Donald J. Trump

Lo más leído hoy:

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la versión desde sus redes sociales personales, asegurando que el operativo fue ejecutado contra una organización “narco-terrorista” que partió de Venezuela con destino a Estados Unidos.

Reacciones en Miami

La confirmación de Giménez añadió un nuevo matiz político a un operativo ya explosivo en la región. Al mencionar al Cártel de los Soles, coloca en el centro del debate el rol de altos mandos militares venezolanos señalados de colaborar con el narcotráfico y de mantener vínculos directos con el régimen de Maduro.

Congresistas cubanoamericanos como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart también celebraron la acción militar. Salazar habló de “cero tolerancia para terroristas, traficantes y pandilleros”, mientras Díaz-Balart agradeció directamente a las tropas estadounidenses: “God bless our troops”.

Giménez, por su parte, insistió en mantener la presión contra lo que describió como “las redes narco-terroristas que operan desde Venezuela”, al acusar al régimen de Maduro de “continuar envenenando nuestras comunidades con drogas mortales”.

Más tensión en el Caribe

El ataque contra el barco venezolano ocurre en un contexto de creciente tensión regional. Washington acusa a Caracas de ser refugio y plataforma para el narcotráfico internacional, mientras el gobierno de Maduro ha negado en repetidas ocasiones esos señalamientos.

La confirmación de que el barco hundido formaba parte del Cártel de los Soles podría marcar un nuevo punto de fricción diplomática y militar en el Caribe, al tiempo que refuerza la narrativa de la administración Trump de confrontar directamente a los aliados y estructuras criminales del régimen venezolano.

Preguntas frecuentes sobre el hundimiento del barco del Cártel de los Soles