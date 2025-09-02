Congresistas cubanoamericanos aplauden acción militar contra barco con droga precedente de Venezuela

Vídeos relacionados:

Congresistas cubanoamericanos aplaudieron este martes la acción militar de Estados Unidos contra un barco cargado de drogas que partió de Venezuela y fue atacado en el sur del Caribe.

La legisladora María Elvira Salazar celebró en X: “Bravo Marco Rubio y Donald Trump. Cero tolerancia para terroristas, traficantes y pandilleros. Que esto sea una lección para todos los matones del mundo: sus días de socavar a EE.UU. y llenar nuestras calles de drogas y crimen se acabaron”.

Por su parte, Mario Díaz-Balart escribió también en X: “God bless our troops” (Dios bendiga a nuestras tropas), en apoyo a las fuerzas estadounidenses que participaron en el operativo.

Mientras, el congresista Carlos Giménez agradeció en la misma red social directamente al presidente y al secretario de Estado: “Gracias por tomar acción decisiva contra las redes narco-terroristas que operan desde Venezuela. El dictador Maduro y su régimen cartel continúan envenenando nuestras comunidades con drogas mortales. Debemos mantener la presión hasta aniquilar a los carteles”.

El trasfondo de las reacciones fue el anuncio del presidente Donald Trump, quien informó desde la Casa Blanca que las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba “una gran cantidad de drogas”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el hecho minutos después en X: “Como el presidente acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

Lo más leído hoy:

El operativo fue enmarcado dentro de la política de “cero tolerancia” de Washington contra el narcotráfico internacional y las estructuras criminales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

Preguntas frecuentes sobre la acción militar de Estados Unidos contra barco con droga de Venezuela