"No será 0 km del año, pero fue trabajado con mi esfuerzo": Cubano en Perú celebra compra de su primer auto

El creador de contenido cubano SoyMarlon compartió en redes sociales un emotivo video para anunciar la compra de su primer automóvil desde que emigró a Perú, un logro que describió como el resultado de años de esfuerzo y trabajo constante.

“He cumplido un sueño, increíble que como cubano que salió de una isla donde el sueldo mínimo eran 20 dólares, y que solo salías a trabajar por, qué llevar a tu mesa un plato de comida, esté cumpliendo un sueño más, gracias a Perú que me abrió las puertas”, expresó en TikTok (@soy_marlonmk), donde mostró las llaves de su nuevo vehículo con una gran sonrisa.

El video completo, de casi 13 minutos de duración, fue publicado en su canal de YouTube bajo el título “cubano compra su primer auto en Perú (sueño cumplido), donde relató cada paso de su historia migratoria y el significado de este logro.

“Me he comprado mi primer auto y eso es gracias a ustedes que también ven mis videos porque he podido reunir un dinerito gracias a todos los que ven el canal, a todo el apoyo”, dijo agradecido a su comunidad. Luego presentó el automóvil, un Volkswagen de 2010, y comentó: “No será el carro 0km del año, pero fue trabajado con mi esfuerzo”.

SoyMarlon, quien reside en Lima, también reflexionó sobre su vida anterior en Cuba: “Recuerdo que en Cuba trabajaba y no tenía esa esperanza... siempre soñaba cosas pero sabía que era complicado, sabía que era muchas veces imposible, porque trabajaba solamente para llevar tu plato de comida a la mesa”.

En su testimonio, dejó claro que su salida de la isla estuvo motivada por el deseo de superación: “Salí de Cuba para salir adelante y para poder ayudar a mi familia y hoy, gracias a este maravilloso país, Perú, que me abrió las puertas, después de todo este tiempo esforzándome, trabajando, he cumplido una meta más, que es tener mi carrito”.

Lo más leído hoy:

Aunque se trata de un vehículo usado, dijo sentirse completamente satisfecho con su compra: “Estoy super contento con haberlo podido lograr, un sueño más. Es de uso, pero super contento”, aseguró mientras mostraba el interior del auto a sus seguidores. “Se siente espectacular haberlo logrado, haberlo materializado, es algo que como les digo nunca pensé, salir de mi país y tener mi primer autito, es un sueño hecho realidad”.

También compartió su deseo de traer pronto a su madre: “Yo le mando su dinero para que ella coma… estoy esperando que se arreglen todo el tema papeleo para que ella venga directo en avión y esté acá conmigo y disfrute todo lo que he podido, o lo poco que he podido ir logrando en este país”.

El video se convirtió rápidamente en viral y generó cientos de reacciones, especialmente de usuarios peruanos y cubanos que aplaudieron su perseverancia. “Cuando uno trabaja, se esfuerza, hace el bien, respeta… los sueños se cumplen”, dijo Marlon al final del video, con la voz visiblemente emocionada.

“Nunca me lo imaginé como emigrante, pero la alegría que uno tiene cuando logra estas cosas, aunque sean materiales, pero para eso también trabajamos ¿no? Para lograr cosas con las que soñamos… y en mi caso, Perú y el esfuerzo me ha podido brindar todo eso”, concluyó.

Entre los comentarios, muchas personas le desearon bendiciones y lo felicitaron por su logro: “Felicitaciones, paso a paso se llega lejos”, “Gracias a tu esfuerzo y a tu trabajo, algo que en otros países no sirve de nada para quien lo da” o “El trabajo y tu esfuerzo se ve recompensado”.

Algunos usuarios destacaron la importancia de mantener la humildad: “Mijo tranquilo, un carro es básico, ahora es cuando es. Perfil bajo lo es todo”, mientras que otros celebraron el valor simbólico de lo alcanzado: “Disfruta, te lo mereces por tu esfuerzo”, “Felicidades hermano cubano. Sabemos que fue difícil, pero con un poco de esfuerzo y muchas ganas, sí se puede”.

También hubo mensajes que reforzaron la gratitud hacia el país de acogida: “Gracias a Perú que tenemos el capitalismo, el libre mercado y la democracia de la libertad”, y “Felicitaciones manito, recibe mil bendiciones de parte de todo el pueblo peruano que los quiere mucho a ustedes los cubanos porque son gente de bien”.

“Nunca me imaginé que, cuando tú trabajas y te esfuerzas, puedes lograr lo que te propongas”, repitió Marlon con firmeza, reafirmando su mensaje de constancia y fe en un futuro mejor.

Este testimonio se suma a otras historias de cubanos que han mostrado cómo, desde Perú, han podido alcanzar objetivos antes impensables.

En una experiencia similar, una madre cubana conmovió a las redes tras compartir la emoción de su hijo al ir por primera vez a un cine. “Es algo que en Cuba no teníamos, y por eso lo valoramos mucho”, dijo entonces en su video.

También el joven Leandro Hernández celebró poder ejercer su carrera como ingeniero mecánico en Perú, tras emigrar desde Cuba. “Definitivamente Perú es un país de oportunidades”, afirmó en uno de sus videos virales.

Estos testimonios, difundidos por los propios protagonistas en redes sociales, muestran cómo muchos cubanos están logrando metas personales y profesionales tras dejar atrás las limitaciones del sistema cubano.

Preguntas frecuentes sobre cubanos emigrantes y sus logros en el extranjero