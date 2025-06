Cubano comparte primera experiencia en un centro médico fuera de Cuba: "¡Cómo nos mintieron!"

“Es muy satisfactorio vivir en carne propia la desmitificación de que Cuba es una potencia médica”, asegura un joven en Perú, tras hacerse un examen médico general fuera de la isla.

El joven compartió su experiencia en un centro médico del país desde su cuenta en TikTok @leo.a.secas8, desatando una ola de comentarios al comparar la atención recibida con la realidad del sistema sanitario en la isla.

“Ayer por razones de trabajo tuve que hacerme un examen médico general y bueno, todo bien, todo perfecto, estoy al 100, estoy al kilo”, comienza diciendo el joven, identificado como @leo.a.secas8. “Pero quería comentarles que, como cubano, es la primera vez que voy a un centro médico fuera de Cuba, y me dio mucha, pero mucha satisfacción, llegar a un lugar y que te atiendan bien, que todo esté organizado, que todo esté limpio, que haya insumos”.

Acto seguido, desmonta una de las ideas más propagadas por la narrativa oficial: “Aunque existe el mito de que en Cuba la salud es lo máximo, no es así. En Cuba no hay ni guantes, ni jeringas como le dicen aquí, ni medicamentos, los lugares son insalubres, los baños no funcionan, el olor es…”.

El video concluye con una frase contundente: “Es muy satisfactorio vivir en carne propia la desmitificación de que Cuba es una potencia médica. ¡Ay, cómo nos mintieron!”

Reacciones encontradas: ¿el sistema o los médicos?

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, especialmente en TikTok, donde el video generó miles de comentarios. Algunos cubanos y peruanos coincidieron con el relato: “Gracias por hablar la verdad. Aquí muchos pro comunistas viven engañados”, escribió un usuario. Otra persona recordó: “Cuando fui al hospital en Cuba ni había medicamentos. Menos mal que desde Perú llevé mis ampollas”.

Una mujer expresó: “Qué bueno que cuentes la verdad sobre Cuba, a ver si los rojos se dan cuenta de la triste realidad”.

En cambio, otros se centraron en defender al gremio médico cubano. “El problema no son los médicos, es el sistema. Los profesionales cubanos están muy bien preparados, incluso sin tecnología”, comentó @ramsey, quien dijo ser médico y cubano. “Puedes estar en desacuerdo con un sistema, pero descalificar así a quienes han salvado miles de vidas en decenas de países solo deja en evidencia la falta de argumentos”, agregó en otra respuesta.

@Un cubanito en Perú, creador del video, respondió: “Hay personas preparadas y buenos doctores, pero ¿de qué sirve cuando no hay con qué atender? Nos enseñaron a romantizar la miseria diciendo que nuestros médicos resuelven con lo que sea… como mismo lo harían los médicos de otros lugares si no tuviesen recursos. Seamos coherentes por favor, no nos engañemos más”.

La experiencia no es única

Este testimonio se suma a una creciente narrativa de emigrantes que, tras abandonar el país, descubren otra cara de los sistemas sanitarios. En México, una cubana elogió los detalles del servicio recibido en un centro de Salud Digna, como el uso de agujas nuevas y la identificación personalizada de sus muestras.

En España, otra cubana describió su impresión tras usar por primera vez la sanidad pública, comparándola con un hotel de cinco estrellas.

En Chile, un padre cubano mostró los artículos gratuitos que recibió al nacer su hija, como parte del programa estatal “Chile Crece Contigo”, y declaró: “Chile es lo máximo, Cuba no es nada”.

El deterioro del sistema cubano: cifras y ejemplos

Lejos de ser una percepción aislada, la crítica situación del sistema de salud cubano ha sido documentada incluso por la prensa oficial. Un artículo del diario 5 de Septiembre reconoció que “nuestros ancianos están desprotegidos y todos son vulnerables”.

En Guantánamo, el hospital provincial Agostinho Neto quedó sin ascensores por más de dos semanas, obligando al personal a trasladar pacientes y hasta cadáveres por las escaleras.

En Sancti Spíritus, el diario Escambray denunció que pacientes deben pagar hasta 70 mil pesos cubanos por radioterapia, un tratamiento que debería ser gratuito.

Y en Camagüey, madres denunciaron condiciones deplorables en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte, incluyendo cucarachas, orina estancada y utensilios sucios.

El sistema de salud cubano, alguna vez símbolo del modelo socialista de la isla, hoy es puesto en duda por sus propios ciudadanos dentro y fuera del país. Como resumió otro usuario en TikTok: “De nada sirve tener los mejores médicos si no tienen los equipos e insumos”.

