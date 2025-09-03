Un abrazo, un grito ahogado, una carrera desesperada y dos cuerpos que se funden entre lágrimas. Eso fue lo que vieron miles de personas en TikTok cuando se viralizó el video del reencuentro entre dos hermanos cubanos, separados por la emigración y unidos por un amor que sobrevive a todo: la distancia, el tiempo… y la pérdida de su madre.

El momento, grabado en Santo Domingo, Villa Clara, fue compartido por Lazy Sánchez (@lazysanchez), quien regresó a Cuba desde Estados Unidos para reencontrarse con su hermano menor. El video muestra al joven corriendo con el alma en vilo hacia ella, gritando “¡mi hermanaaaa!” mientras la alza del suelo y la abraza como si intentara detener el tiempo. De fondo, solo se escucha el llanto de ambos, y los gritos cargados de emoción de un muchacho que, tras tanto dolor, pudo volver a abrazar a quien más quiere.

"Perdimos a nuestra madre, y él es lo que ella me dejó", escribió Lazy en uno de los comentarios. Contó también que hacía poco más de un año que su madre había fallecido y que no pudo despedirse de ella. Su hermano quedó solo en Cuba, y desde entonces, ambos cargaban con ese vacío. “Pobrecito, es lo único que tengo”, confesó, visiblemente conmovida.

No se trata solo de un reencuentro familiar, sino de un desahogo profundo. Es el abrazo que llega tarde, pero llega. El que intenta reparar el tiempo perdido, el que trata de llenar con amor un espacio que la muerte dejó vacío.

Las redes no tardaron en reaccionar. “El video más fuerte que he visto en TikTok”, escribió un usuario. “Ese abrazo fue del alma”, dijo otro. “Lloré como si fueran mis hermanos”. Decenas de cubanos compartieron experiencias similares: hermanos, padres e hijos que no han vuelto a abrazarse en años. Algunos recordaban a familiares que ya no están; otros, simplemente, expresaban cuánto anhelan ese momento.

“Estoy aquí, pero la mitad de mi vida está en Cuba”, escribió Lazy en otro mensaje. Una frase que resume el sentimiento de miles de cubanos repartidos por el mundo. Emigrar para buscar un futuro, muchas veces, significa dejar atrás a los que más se aman.

