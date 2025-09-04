Powerball roza el récord en EE.UU. tras sorteo sin ganador: Se convierte en el tercer premio más jugoso de la historia

Vídeos relacionados:

El premio mayor del Powerball vuelve capturar la atención del público estadounidense.

Tras el sorteo de este miércoles, en el que nadie acertó los seis números ganadores, el bote se disparó hasta los 1,700 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Según informó la Asociación de Lotería Multiestatal, la combinación sorteada estuvo compuesta por los números 3, 16, 29, 61 y 69, y el Powerball rojo 22, con un multiplicador Power Play de 2.

Resultado del sorteo de Powerball este miércoles (Fuente: Captura de Powerball.com)

El próximo sorteo se celebrará el sábado por la noche, cuando miles de jugadores volverán a probar suerte con la esperanza de llevarse el premio multimillonario.

Se trata de un hito en la historia del Powerball: solo dos premios han sido mayores: el récord absoluto de 2,040 millones de dólares obtenido en 2022; y el de 1,765 millones ganado en 2023.

Ambos terminaron en manos de jugadores de California.

¿Cómo se paga el premio?

El bote actual de 1,700 millones corresponde a la modalidad de pago en 30 cuotas anuales durante 29 años, con un desembolso inicial inmediato.

Sin embargo, existe otra opción: un pago único en efectivo que, según las estimaciones, rondaría los 770 millones de dólares antes de impuestos.

Los organizadores señalan que la mayoría de los ganadores optan por esta modalidad de cobro inmediato, aunque implique recibir una suma bastante menor que la anunciada en el bote.

De hecho, el premio estimado de 1,400 millones del sorteo del miércoles se habría reducido a 634,3 millones en efectivo, en caso de haber habido un ganador.

Una racha sin precedentes

El juego también ha alcanzado un récord particular.

Desde el 31 de mayo, cuando se entregó por última vez un premio mayor en California, se han sucedido 41 sorteos consecutivos sin ganador.

Este sábado se alcanzará el 42º sorteo, lo que iguala la racha más larga en la historia del Powerball.

La única ocasión anterior en que ocurrió algo similar fue en abril de 2023, cuando finalmente un jugador de Oregón obtuvo 1,300 millones.

Probabilidades casi imposibles

El éxito del Powerball no está solo en las cifras astronómicas, sino también en sus probabilidades extremadamente bajas.

CNN recuerda que la posibilidad de acertar el premio mayor es de 1 entre 292,2 millones.

“Las escasas probabilidades de ganar el Powerball […] están diseñadas para generar grandes botes, que se incrementan a medida que se acumulan repetidamente cuando no hay acertantes”, señaló por su parte Associated Press.

Aunque el premio mayor es el gran atractivo, las probabilidades de obtener premios menores son mucho más accesibles, lo que contribuye a mantener el interés en cada sorteo.

Además, a medida que aumenta la venta de boletos, crecen también las posibilidades de que dos o más personas compartan un mismo premio.

Un juego que mueve multitudes

Con un precio de dos dólares por boleto, Powerball se comercializa en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Tres veces por semana -lunes, miércoles y sábado- millones de personas siguen con expectativa los sorteos, con la ilusión de convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

La magnitud del bote de este sábado promete una participación aún mayor, con filas en gasolineras y supermercados, y un debate renovado sobre la suerte, las probabilidades y el impacto de la lotería en la vida de quienes logran ganarla.