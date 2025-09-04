Gobierno inaugura un horno de leña en una panadería de Camagüey

Vídeos relacionados:

El régimen cubano celebró este miércoles la incorporación de un horno de leña en la panadería de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alimentaria en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey.

La medida, presentada como “innovación” por el gobierno provincial en Facebook, busca mantener la elaboración del pan de la canasta familiar normada ante la aguda crisis electroenergética que atraviesa el país.

Publicación de Facebook/Gobierno Provincial del Poder Popular en Camagüey

En declaraciones a la emisora oficialista Radio Vertientes, la directora de la UEB, Mayelín Borrego Hernández, explicó que el nuevo horno —construido por los propios trabajadores— forma parte de un plan para “implementar ciencia e innovación” en la producción. Según aseguró, el modelo se replicará en la comunidad rural de Los Ángeles antes de que concluya el año.

Hornos de leña en el siglo XXI

La medida ha sido presentada como una alternativa para garantizar el pan en medio de los continuos apagones, pero expone la precariedad del sistema: mientras en el mundo la panificación avanza con hornos eléctricos y de última generación, en Cuba la “solución” oficial es regresar al uso de leña como fuente de energía.

En un pequeño acto de inauguración, la dirección administrativa de la empresa reconoció a los trabajadores que participaron en la obra. Las autoridades locales calificaron la iniciativa como parte de las “proyecciones estratégicas del gobierno” para diversificar los servicios básicos.

Lo que el régimen muestra como un “hito” refleja, en realidad, la incapacidad de sostener los servicios más elementales en medio de una crisis energética crónica. En lugar de resolver los problemas estructurales que afectan al sistema eléctrico, el gobierno apuesta por medidas improvisadas que retroceden décadas en el desarrollo del país.

Casos similares

En medio de afectaciones programadas al servicio de electricidad y gas, una panadería del municipio Centro Habana tuvo que recurrir a la cocina de leña para garantizar la entrega del pan normado a la población durante el pasado mes de abril.

La Panadería Centro Habana, ubicada en la calle Árbol Seco entre Estrella y Maloja, en el Consejo Popular Pueblo Nuevo, logró mantener su producción a pesar de las limitaciones energéticas, utilizando métodos tradicionales para hornear el pan, destacó el régimen, que presentó el caso como una "solución ingeniosa".

En La Habana, la crisis en la distribución del pan normado ha generado una ola de malestar entre la población. En municipios como Guanabacoa, Regla, Boyeros y Plaza de la Revolución, muchos residentes han denunciado permanecer días sin recibir este alimento básico.

En otras localidades, se reportan entregas con gramajes inferiores a los establecidos legalmente o con horarios de distribución impredecibles. El problema afecta a todas las provincias del país.

