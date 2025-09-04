Gobierno inaugura un horno de leña en una panadería de Camagüey

Vídeos relacionados:
El régimen cubano celebró este miércoles la incorporación de un horno de leña en la panadería de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alimentaria en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey.
La medida, presentada como “innovación” por el gobierno provincial en Facebook, busca mantener la elaboración del pan de la canasta familiar normada ante la aguda crisis electroenergética que atraviesa el país.
En declaraciones a la emisora oficialista Radio Vertientes, la directora de la UEB, Mayelín Borrego Hernández, explicó que el nuevo horno —construido por los propios trabajadores— forma parte de un plan para “implementar ciencia e innovación” en la producción. Según aseguró, el modelo se replicará en la comunidad rural de Los Ángeles antes de que concluya el año.
Hornos de leña en el siglo XXI
La medida ha sido presentada como una alternativa para garantizar el pan en medio de los continuos apagones, pero expone la precariedad del sistema: mientras en el mundo la panificación avanza con hornos eléctricos y de última generación, en Cuba la “solución” oficial es regresar al uso de leña como fuente de energía.
En un pequeño acto de inauguración, la dirección administrativa de la empresa reconoció a los trabajadores que participaron en la obra. Las autoridades locales calificaron la iniciativa como parte de las “proyecciones estratégicas del gobierno” para diversificar los servicios básicos.
Lo que el régimen muestra como un “hito” refleja, en realidad, la incapacidad de sostener los servicios más elementales en medio de una crisis energética crónica. En lugar de resolver los problemas estructurales que afectan al sistema eléctrico, el gobierno apuesta por medidas improvisadas que retroceden décadas en el desarrollo del país.
Casos similares
En medio de afectaciones programadas al servicio de electricidad y gas, una panadería del municipio Centro Habana tuvo que recurrir a la cocina de leña para garantizar la entrega del pan normado a la población durante el pasado mes de abril.
La Panadería Centro Habana, ubicada en la calle Árbol Seco entre Estrella y Maloja, en el Consejo Popular Pueblo Nuevo, logró mantener su producción a pesar de las limitaciones energéticas, utilizando métodos tradicionales para hornear el pan, destacó el régimen, que presentó el caso como una "solución ingeniosa".
En La Habana, la crisis en la distribución del pan normado ha generado una ola de malestar entre la población. En municipios como Guanabacoa, Regla, Boyeros y Plaza de la Revolución, muchos residentes han denunciado permanecer días sin recibir este alimento básico.
En otras localidades, se reportan entregas con gramajes inferiores a los establecidos legalmente o con horarios de distribución impredecibles. El problema afecta a todas las provincias del país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y el uso de hornos de leña en Cuba
¿Por qué se está utilizando un horno de leña en una panadería de Camagüey?
El uso del horno de leña en la panadería de Camagüey se debe a la aguda crisis electroenergética que atraviesa Cuba. Esta medida busca garantizar la producción del pan de la canasta familiar normada ante los continuos apagones y la falta de electricidad.
¿Cómo afecta la crisis energética a la producción de pan en Cuba?
La crisis energética ha llevado a que en algunas provincias, como La Habana y Camagüey, se recurra a métodos tradicionales como cocinas y hornos de leña para mantener la producción de pan. Esto refleja la precariedad del sistema energético y la incapacidad del régimen para proporcionar soluciones modernas y efectivas.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis afecta gravemente la vida diaria de los cubanos, quienes enfrentan apagones prolongados, falta de gas y electricidad para cocinar, y escasez de alimentos básicos como el pan. Muchas familias recurren a métodos inseguros y obsoletos para cocinar, aumentando el riesgo para su salud y bienestar.
¿Qué alternativas se están implementando en Cuba para afrontar la crisis energética?
El régimen cubano ha intentado implementar parques solares y el uso de hornos de leña como alternativas para afrontar la crisis energética. Sin embargo, estas medidas son vistas como insuficientes y retrocesos tecnológicos, ya que no resuelven los problemas estructurales del sistema eléctrico del país.
