Cubano confiesa lo que menos extraña de su vida en Cuba… y muchos estarán de acuerdo

Un cubano radicado en Estados Unidos desató una ola de reacciones en redes sociales al confesar que lo que menos extraña de la isla es el pan duro, agrio y muchas veces con moho que marcó su infancia en un barrio pobre de Cuba.
“Yo de hecho no extraño nada de Cuba”, comenzó diciendo en su video publicado en Instagram el usuario cubanito_37_kc.
“Crecí en un barrio bien pobre y tenía que esperar el pan para poder desayunar, o dejarlo para poder almorzar. Venía casi siempre agrio, sin aceite, hasta con gorgojo”, comentó.
Este cubano continuó diciendo que “con suerte le metías una fritura adentro, de esas de un peso, en aquel entonces costaba un peso, si tenías el peso y o si no le echabas azúcar prieta y completo muchacho”.
Sin embargo, todo cambió cuando llegó al extranjero. “Por eso cuando vi aquí que había tanta cantidad de pan y calidad y decía wow tú crees que yo no voy a comer pan ahora loco si eso fue un sufrimiento”, contó en el video.
Su testimonio desató una avalancha de comentarios que dejan al descubierto lo que más pesa en la nostalgia de quienes emigraron.
Lo más leído hoy:
“No extraño nada de ese país, excepto a mis padres”, escribió un usuario, dejando claro que para muchos el desarraigo no pasa por la comida, sino por la familia.
Otros mencionaron productos icónicos de la escasez como “el yogurt de soya de la casilla”, mientras algunos enumeraron las penurias diarias: “Yo no extraño las colas, las guaguas, los apagones, los vecinos chismosos…”.
También hubo quienes expresaron con crudeza el trauma que les dejó el país que dejaron atrás: “No extraño la miseria, destrucción, arrastre, necesidad y atropello… hace solo tres años salí, aquello es un asco de país”.
El recuerdo del pan —duro, agrio, escaso— se convierte en metáfora de la vida en Cuba, marcada por la espera, la precariedad y la resignación. Para quienes lograron emigrar, la abundancia de pan en otros países no es solo alimento, sino también una especie de revancha contra los años de carencias.
Y para quienes permanecen en la isla, sigue siendo el recordatorio diario de un problema sin solución que es la lucha por lo básico.
Preguntas frecuentes sobre la vida diaria y la nostalgia de los cubanos emigrados
¿Por qué los cubanos emigrados suelen recordar con desagrado el pan de Cuba?
El pan en Cuba es recordado negativamente por muchos emigrados debido a su mala calidad, a menudo duro, agrio y con moho. Para ellos, el pan se convierte en una metáfora de las carencias y dificultades cotidianas que enfrentaron en la isla. Este contraste se acentúa al vivir en países donde la abundancia y la calidad del pan son comunes, lo que refuerza la percepción de las limitaciones sufridas en Cuba.
¿Cómo afecta la escasez alimentaria en Cuba a los recuerdos de quienes emigran?
La escasez alimentaria en Cuba deja una marca profunda en los recuerdos de quienes emigran, ya que la lucha diaria por conseguir alimentos básicos es una experiencia común. Muchos emigrados recuerdan con desagrado las largas colas para obtener pan y otros productos, y las limitaciones para disfrutar de una dieta variada y nutritiva. Esto contrasta con la abundancia que encuentran en otros países, lo que refuerza un sentimiento de resignación y frustración respecto a su vida en la isla.
¿Qué aspectos de la vida en Cuba no extrañan los emigrados?
Los cubanos emigrados suelen no extrañar la precariedad y las dificultades diarias que vivieron en la isla, como los apagones, la escasez de alimentos, las colas interminables y el control social. Aunque muchos sienten nostalgia por su familia y algunos aspectos culturales, la mayoría no desea revivir las condiciones de vida limitadas y el constante estado de supervivencia que enfrentaban en Cuba.
¿Qué simboliza el pan en la vida de un cubano emigrado?
El pan simboliza la lucha y la escasez que muchos cubanos experimentaron en la isla. Para quienes han emigrado, la abundancia y calidad del pan en otros países no solo es un alivio alimenticio, sino una revancha simbólica contra los años de carencias. Representa un cambio significativo en su calidad de vida y un recordatorio constante de las dificultades superadas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.