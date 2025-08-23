Cubano confiesa lo que menos extraña de su vida en Cuba… y muchos estarán de acuerdo

Un cubano radicado en el extranjero contó entre risas y recuerdos lo que menos extraña de la isla.

Un cubano radicado en Estados Unidos desató una ola de reacciones en redes sociales al confesar que lo que menos extraña de la isla es el pan duro, agrio y muchas veces con moho que marcó su infancia en un barrio pobre de Cuba.

“Yo de hecho no extraño nada de Cuba”, comenzó diciendo en su video publicado en Instagram el usuario cubanito_37_kc.

“Crecí en un barrio bien pobre y tenía que esperar el pan para poder desayunar, o dejarlo para poder almorzar. Venía casi siempre agrio, sin aceite, hasta con gorgojo”, comentó.

Este cubano continuó diciendo que “con suerte le metías una fritura adentro, de esas de un peso, en aquel entonces costaba un peso, si tenías el peso y o si no le echabas azúcar prieta y completo muchacho”.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó al extranjero. “Por eso cuando vi aquí que había tanta cantidad de pan y calidad y decía wow tú crees que yo no voy a comer pan ahora loco si eso fue un sufrimiento”, contó en el video.

Su testimonio desató una avalancha de comentarios que dejan al descubierto lo que más pesa en la nostalgia de quienes emigraron.

Lo más leído hoy:

“No extraño nada de ese país, excepto a mis padres”, escribió un usuario, dejando claro que para muchos el desarraigo no pasa por la comida, sino por la familia.

Otros mencionaron productos icónicos de la escasez como “el yogurt de soya de la casilla”, mientras algunos enumeraron las penurias diarias: “Yo no extraño las colas, las guaguas, los apagones, los vecinos chismosos…”.

También hubo quienes expresaron con crudeza el trauma que les dejó el país que dejaron atrás: “No extraño la miseria, destrucción, arrastre, necesidad y atropello… hace solo tres años salí, aquello es un asco de país”.

El recuerdo del pan —duro, agrio, escaso— se convierte en metáfora de la vida en Cuba, marcada por la espera, la precariedad y la resignación. Para quienes lograron emigrar, la abundancia de pan en otros países no es solo alimento, sino también una especie de revancha contra los años de carencias.

Y para quienes permanecen en la isla, sigue siendo el recordatorio diario de un problema sin solución que es la lucha por lo básico.

Preguntas frecuentes sobre la vida diaria y la nostalgia de los cubanos emigrados