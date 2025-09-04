Escena de terror en Centro Habana: edificio ruinoso acumula basura y amenaza con colapsar

Vídeos relacionados:
Una imagen digna de una película de terror es hoy parte del paisaje cotidiano en Centro Habana. En la esquina de Belascoaín y San Miguel, un edificio en estado ruinoso acumula basura y amenaza con venirse abajo sin que exista siquiera una valla o cartel que advierta del peligro.
Carlos Espinosa Betancourt compartió en el grupo de Facebook Maravilloso Malecón una denuncia acompañada de imágenes impactantes, calificando la escena de “apocalíptica” y comparándola con un escenario de “zombies”. La publicación fue reforzada por la fotógrafa Marta Rojas, quien capturó la magnitud del abandono.
La situación se prolonga desde hace varios años, mientras el paso del tiempo solo agrava el riesgo. La basura, los escombros y el deterioro estructural convierten el inmueble en una trampa mortal, a la vista de todos y bajo la indiferencia de las autoridades locales.
Una historia vieja
Desde febrero de 2020, la prensa oficialista se hizo eco de la denuncia realizada por Elvira López Pena, quien escribió a la sección Acuse de Recibo de Juventud Rebelde para expresar su preocupación por el peligro que representa el estado constructivo del inmueble para los peatones y autos que por allí circulan.
Lo más leído hoy:
"Por Belascoaín transitan ómnibus (como las rutas del P9 y el P6) y camiones de gran peso que hacen vibrar la calle", señaló la remitente, quien dijo estar preocupada por el peligro que ello representa.
Vale recordar que tres menores de edad, de entre 10 y 11 años, murieron en 2020 después de que un balcón les cayera encima en la intersección de las calles Revillagigedo y Vives, del barrio de Jesús María, un hecho que no solo conmovió a los familiares y vecinos de la localidad, sino a los cubanos dentro y fuera de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el colapso de edificios en Centro Habana
¿Cuál es la situación del edificio en Belascoaín y San Miguel en Centro Habana?
El edificio en la esquina de Belascoaín y San Miguel en Centro Habana se encuentra en un estado ruinoso, acumulando basura y amenazando con colapsar. No hay señalización que advierta del peligro, y la situación se ha agravado con el tiempo sin intervención de las autoridades.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante los derrumbes en La Habana?
La respuesta del gobierno cubano ha sido insuficiente y tardía. Vecinos denuncian que las autoridades ofrecen evasivas y promesas incumplidas, sin soluciones concretas para las familias afectadas por los derrumbes. Este patrón de abandono se repite en múltiples zonas de la ciudad.
¿Qué otros problemas enfrentan los habitantes de La Habana debido a la crisis habitacional?
Además del riesgo de derrumbes, los habitantes de La Habana enfrentan problemas de insalubridad debido a la acumulación de basura, especialmente en zonas como el Vedado y Cerro. La falta de mantenimiento y la crisis económica agravan la situación, poniendo en peligro la salud y seguridad de los residentes.
¿Por qué los edificios en La Habana están en riesgo de colapsar?
Los edificios en La Habana están en riesgo de colapsar debido a la falta de mantenimiento, la humedad, las lluvias y el abandono por parte del Estado. Muchos inmuebles son centenarios y presentan un grave deterioro estructural, lo que los convierte en trampas mortales para sus habitantes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.