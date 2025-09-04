Escena de terror en Centro Habana: edificio ruinoso acumula basura y amenaza con colapsar

Vídeos relacionados:

Una imagen digna de una película de terror es hoy parte del paisaje cotidiano en Centro Habana. En la esquina de Belascoaín y San Miguel, un edificio en estado ruinoso acumula basura y amenaza con venirse abajo sin que exista siquiera una valla o cartel que advierta del peligro.

Carlos Espinosa Betancourt compartió en el grupo de Facebook Maravilloso Malecón una denuncia acompañada de imágenes impactantes, calificando la escena de “apocalíptica” y comparándola con un escenario de “zombies”. La publicación fue reforzada por la fotógrafa Marta Rojas, quien capturó la magnitud del abandono.

La situación se prolonga desde hace varios años, mientras el paso del tiempo solo agrava el riesgo. La basura, los escombros y el deterioro estructural convierten el inmueble en una trampa mortal, a la vista de todos y bajo la indiferencia de las autoridades locales.

Una historia vieja

Desde febrero de 2020, la prensa oficialista se hizo eco de la denuncia realizada por Elvira López Pena, quien escribió a la sección Acuse de Recibo de Juventud Rebelde para expresar su preocupación por el peligro que representa el estado constructivo del inmueble para los peatones y autos que por allí circulan.

"Por Belascoaín transitan ómnibus (como las rutas del P9 y el P6) y camiones de gran peso que hacen vibrar la calle", señaló la remitente, quien dijo estar preocupada por el peligro que ello representa.

Vale recordar que tres menores de edad, de entre 10 y 11 años, murieron en 2020 después de que un balcón les cayera encima en la intersección de las calles Revillagigedo y Vives, del barrio de Jesús María, un hecho que no solo conmovió a los familiares y vecinos de la localidad, sino a los cubanos dentro y fuera de la isla.

