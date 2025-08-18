Nuevo derrumbe en Centro Habana deja a una persona hospitalizada y a decenas de familias en la calle

Interior del edificio derrumbado en Centro Habana, donde una anciana de 75 años resultó herida y decenas de familias quedaron en la calle.

Vídeos relacionados:

Un nuevo derrumbe volvió a sacudir a La Habana en la madrugada de este lunes, cuando parte de un edificio ubicado en la calle Reina, entre Manrique y San Nicolás, colapsó dejando a una mujer de 75 años hospitalizada y a unas 50 personas sin techo, a la intemperie y a la espera de una solución de las autoridades.

El desplome se produjo alrededor de las 6:30 a.m., cuando una habitación del tercer piso cedió y cayó sobre el segundo, según relataron vecinos a CubaNet, medio que reportó en exclusiva el hecho. En el inmueble residían unas 15 familias, que ahora permanecen en la calle, frente a los escombros, sin respuesta oficial sobre su futuro inmediato.

Captura de Facebook/CubaNet Noticias

La anciana, identificada como Magaly, quedó atrapada bajo los restos del techo derrumbado. Fue rescatada por vecinos y trasladada al hospital. “Ella estaba en su cuarto y de pronto todo se vino abajo. Fue un milagro que la sacaran viva”, contó una residente de la zona.

Los testimonios recogidos coinciden en que las autoridades del municipio Centro Habana acudieron brevemente al lugar, pero se marcharon sin ofrecer soluciones.

“¿Para dónde nos van a mandar, para el campo? Yo para el campo no voy porque me voy a morir de hambre. ¿Por qué no nos mandan para el hotel Lincoln que está vacío?”, cuestionó otra de las vecinas mayores, desesperada ante la incertidumbre.

Captura de Facebook

En las últimas semanas, La Habana ha sido escenario de varios derrumbes que evidencian la gravedad de la crisis habitacional. Apenas días atrás, un trabajador del Café Boulevard murió cuando parte del techo del local se desplomó en la concurrida esquina de San Rafael y Galiano, mientras que en el municipio Cerro dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras el colapso parcial de un edificio en la calle Castillo.

En julio, tres personas, entre ellas una niña, perdieron la vida en La Habana Vieja al quedar atrapadas en los restos de un inmueble en Monte, y en mayo otro derrumbe en esa misma zona dejó heridos a dos residentes, que ya habían denunciado durante años el mal estado de la construcción sin recibir respuesta.

Cada episodio ocurre en viviendas añejas que se desploman, familias que lo pierden todo en cuestión de segundos y autoridades que llegan tarde o se marchan sin ofrecer alternativas.

En una ciudad donde la falta de mantenimiento ha convertido el hogar en una amenaza, los habaneros siguen viviendo bajo el miedo permanente a que las paredes se les caigan encima.

Preguntas frecuentes sobre los derrumbes en La Habana