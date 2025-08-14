Derrumbe en un edificio en el Cerro deja dos personas heridas

Vídeos relacionados:
Un derrumbe parcial ocurrido en la noche del martes en un edificio ubicado en Castillo 216, entre Omoa y San Ramón, municipio Cerro, en La Habana, dejó dos personas hospitalizadas, una de ellas en estado grave.
Según informó CubaNet, uno de los heridos fue identificado como Leonardo García Medina, quien permanece estable. Su padre confirmó que el otro lesionado se encuentra reportado de grave.
De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio independiente, que se presentó en el lugar, el desplome se produjo como consecuencia de las intensas lluvias que han afectado la capital cubana en los últimos días, y que un dia antes también dejaron un bebé fallecido en el mismo barrio habanero.
Vecinos de la zona señalaron que el colapso del martes fue repentino y que, por fortuna, no había más personas en la zona afectada en el momento del incidente.
Los derrumbes son un problema frecuente en La Habana, especialmente en municipios con alto número de edificaciones antiguas y deterioradas como el Cerro, Centro Habana y La Habana Vieja. Cada temporada de lluvias, la combinación de humedad, filtraciones y falta de mantenimiento provoca colapsos que dejan víctimas y familias sin hogar.
La noticia generó indignación en plataformas digitales, donde usuarios responsabilizaron al Gobierno cubano por el abandono de la infraestructura habitacional.
“Y mientras tanto se celebra el cumpleaños del culpable de todo este desastre”, escribió una internauta, en referencia a las celebraciones oficiales este 13 de agosto por el aniversario 99 del natalicio del dictador Fidel Castro.
Otro vecino comentó que “Cuba parece un país bombardeado, entre escombros y basura. Ya no aguanta más”.
El lunes en la noche otro derrumbe ocurrido en el municipio de Regla, La Habana, dejó a una menor de nueve años atrapada bajo los escombros y provocó heridas a varias personas, incluidas dos de edad avanzada con problemas cardíacos.
Esa misma noche, en El Cerro, un bebé de apenas cinco meses murió durante las fuertes lluvias que azotaron la capital.
El menor murió ahogado luego de que el agua irrumpiera con fuerza en su casa tras derrumbarse un muro, según revelaron varias fuentes en redes sociales.
