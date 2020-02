Denuncian edificación en Centro Habana a punto de caerse

Publicado el Martes, 25 Febrero, 2020 - 19:47 (GMT-4)

En la esquina de Belascoaín y San Miguel, en Centro Habana, hay una edificación deshabitada de tres pisos, cuya fachada está totalmente destruida, incluyendo balcones e interiores, denunció una lectora del diario oficialista cubano Juventud Rebelde.

Elvira López Pena escribió a la sección Acuse de Recibo para expresar su preocupación por el peligro que representa el estado constructivo del inmueble para los peatones y autos que por allí circulan.

"Por Belascoaín transitan ómnibus (como las rutas del P9 y el P6) y camiones de gran peso que hacen vibrar la calle", señaló la remitente, quien dijo estar preocupada por el peligro que ello representa.

No ad for you

Ese mismo edificio mantiene en alerta a varios cubanos y fue noticia hace algunas semanas cuando el fotógrafo Andy Ruiz Muñoz aseguró que el inmueble en cuestión -esquina de Belascoain y San Miguel-, se encuentra sin señalización ni valla perimetral que avise a los peatones del peligro de derrumbe.

Según afirmó, allí hubo hace unos años un trágico accidente. "Al balcón le queda poco", aseguró.

"Este edificio no está cercado, no hay señalización de demolición, no hay una valla perimetral, no hay señalización del peligro. No hay responsabilidad", advirtió Muñoz.

"Más allá de ir percibiendo amenazas, caminar por la ciudad es un ejercicio de supervivencia para todos", dijo.

Tres menores de edad, de entre 10 y 11 años, murieron el pasado 27 de enero después de que un balcón les cayera encima en la intersección de las calles Revillagigedo y Vives, del barrio de Jesús María, un hecho que no solo conmovió a los familiares y vecinos de la localidad, sino a los cubanos dentro y fuera de la isla.

Desde entonces, muchas personas como Elvira han denunciado el deplorable estado de numerosas construcciones en la capital cubana, que no solo se limita al área del Casco Histórico y sus edificaciones más antiguas.

Al calor de estos hechos han surgido iniciativas ciudadanas como las de un grupo de cubanos en redes sociales que en un mapa de Google identificaron decenas de edificaciones en peligro de derrumbe.

Con la etiqueta #PeligroDerrumbeCuba se promueve esta forma de denuncia, que busca contribuir a que las personas que habitan la ciudad estén al tanto de los edificios más proclives a desplomarse de un momento a otro.