Se viraliza en redes escena de Memorias del subdesarrollo: “Van a regresar a la barbarie”

Un fragmento de la película Memorias del subdesarrollo (1968), del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea (Titón), se ha viralizado en redes sociales por la vigencia de una de sus frases más lapidarias: "Van a regresar a la barbarie".

La escena, protagonizada por el actor Sergio Corrieri, ha sido compartida miles de veces en Instagram, generando un intenso debate sobre el paralelismo entre el subdesarrollo que retrata el filme y la realidad que enfrentan los cubanos más de medio siglo después del estreno de la película.

“Lo único que no aguanta el cubano es pasar hambre”

Memorias del subdesarrollo se estrenó el 19 de agosto de 1968 en Cuba. Es una de las obras cumbre del cine latinoamericano. Los críticos la consideran más que una película, un ensayo audiovisual sobre la memoria, la identidad y la responsabilidad individual en un contexto histórico convulso en la isla.

Su protagonista, Sergio, es un intelectual burgués atrapado entre la nostalgia del pasado prerrevolucionario y el desconcierto de un presente que no le ofrece certezas. A través de su mirada desencantada, el espectador recorre las ruinas de una sociedad en tránsito, marcada por contradicciones, ausencias de personas queridas y frustraciones.

El fragmento que ha vuelto a cobrar vida en redes sociales muestra a Sergio afirmando que el cubano puede aguantar todo, menos el hambre. Esa línea fue escrita hace más de cinco décadas, pero muchos usuarios consideran que refleja con exactitud el malestar de la Cuba actual.

Los cubanos reaccionan a Memorias del subdesarrollo

“Titón fue un visionario. Memorias es probablemente la mejor película del cine cubano”, escribió un internauta. Otro comentó: “Es un espejo que revela la complejidad de nuestra identidad… el subdesarrollo no es solo económico, es una herida en el alma de la nación”.

El filme, basado en la novela homónima de Edmundo Desnoes, rompe con la narrativa épica revolucionaria y propone una mirada introspectiva, casi existencial.

La impotencia del protagonista para integrarse a la nueva realidad, su escepticismo frente al discurso oficial y su desgarradora lucidez convierten a Memorias del subdesarrollo en una obra atemporal.

En tiempos donde la escasez de alimentos, el éxodo masivo y el desencanto social son temas recurrentes en Cuba, la obra de Gutiérrez Alea resurge con fuerza.

