“Mínimo eras el alcalde del pueblo”: La tremenda fiesta de bienvenida a un cubano que regresó tras 7 años a Cuba

Un cubano que volvió a la Isla después de siete años y medio fue recibido con una celebración multitudinaria en su barrio, donde familiares, amigos y vecinos organizaron una conga improvisada con música, disfraces y carteles de bienvenida.

El video, publicado en TikTok por el usuario @yan_cub_, muestra a varias personas bailando con globos amarillos, un estandarte con una figura en negro y mujeres disfrazadas de rumberas, mientras todos ovacionan al recién llegado.

La escena ocurre de noche y, según se aprecia en la grabación, en medio de un apagón, lo que no impidió que la fiesta se encendiera con ritmo de tambores.

“Mi regreso a Cuba después de 7 años y medio”, escribió el protagonista en la descripción del clip, que ya acumula decenas de reacciones y comentarios cargados de emoción.

“Uffff. Lo he visto varias veces y con lágrimas de emoción, nostalgia y tantos sentimientos imposibles de describir. Disfruta de tu familia, bendiciones”, comentó un usuario. Otro, con humor, aseguró: “Mínimo eras el alcalde del pueblo”. También abundan mensajes como: “Qué lindo eso”.

El video refleja la intensidad con la que muchas familias cubanas viven el reencuentro con seres queridos tras largos años de separación por la migración, una experiencia común marcada por el desarraigo, la nostalgia y, en ocasiones, por retornos que se convierten en auténticas fiestas populares.

