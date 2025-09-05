María Elvira lanza dura advertencia a Diosdado Cabello: “No tendrán dónde esconderse”

La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó este jueves una contundente advertencia al dirigente chavista Diosdado Cabello, tras sus recientes amenazas contra la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando. Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno”, escribió Salazar en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El mensaje de la congresista surge en respuesta a declaraciones de Cabello, quien advirtió a Machado que no “saldrá sanita” si Estados Unidos continúa su ofensiva antidrogas en el mar Caribe.

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, dijo el llamado “número dos” del chavismo, en lo que fue interpretado como una amenaza directa contra la opositora.

Cabello reaccionó a la postura de Machado, quien respaldó públicamente el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

La operación incluye buques de guerra y un submarino nuclear en aguas cercanas a Venezuela y, según el Pentágono, tiene como objetivo cortar las rutas ilegales vinculadas a organizaciones criminales aliadas al régimen de Nicolás Maduro.

Desde Panamá, donde participó en un foro internacional, María Corina Machado respondió asegurando que “cada día que pasa se cierra el cerco internacional contra el cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores” y que “los días de esa organización criminal están contados”.

La líder opositora fue respaldada también por Edmundo González Urrutia, reconocido por la oposición y la comunidad internacional como vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, no reconocidas por el régimen. “La transición será un cambio político y el comienzo de una nueva vida republicana”, declaró.

La amenaza de Cabello y la reacción de Salazar elevan la tensión política en un momento en que el chavismo enfrenta un creciente aislamiento internacional, denuncias por crímenes de lesa humanidad y presión diplomática.

No es la primera vez que María Elvira Salazar y Diosdado Cabello cruzan acusaciones. Días atrás, el funcionario venezolano intentó vincular a la congresista con el narcotráfico, acusación que ella calificó de “ridícula”.

“Risa y vergüenza ajena que un narco-militar corrupto y represor me acuse a mí de lo que él representa”, respondió entonces.

“Estados Unidos nunca antes había estado tan determinado a terminar con la operación criminal transnacional que él y Maduro dirigen”, agregó Salazar, quien ha sido una de las voces más firmes en el Congreso estadounidense en apoyo a la oposición venezolana.

Mientras tanto, la operación antidrogas en el Caribe continúa activa y, según expertos, representa uno de los mayores desafíos al régimen venezolano en años recientes. La Casa Blanca, por su parte, ha reiterado que “ninguna amenaza contra opositores democráticos será tolerada”.

