Diosdado Cabello vincula a María Elvira Salazar con el narcotráfico y recibe contundente respuesta

La congresista estadounidense María Elvira Salazar respondió con dureza a las acusaciones del poderoso ministro de Interior y figura clave del chavismo Diosdado Cabello, quien intentó vincularla junto con la líder opositora María Corina Machado con financiamiento del narcotráfico.

En un mensaje difundido en X, Salazar calificó de “ridículo” que un “narco–militar corrupto y represor” como Cabello la acusara a ella y a Machado de recibir fondos del narcotráfico.

Afirmó que la acusación genera “risa y vergüenza ajena” y aseguró que el chavismo actúa con “nerviosismo y terror” porque “Estados Unidos nunca antes había estado tan determinado a terminar con la operación criminal transnacional que él y el dictador Maduro dirigen”.

La congresista sostuvo que siempre estará al lado del pueblo venezolano y de “mujeres valientes” como Machado, a quien definió como “el futuro de una Venezuela libre y próspera” frente a la “miseria” que, según ella, sostiene el régimen chavista.

La confrontación ocurre en un momento de creciente tensión política en Venezuela, donde la oposición insiste en desobedecer al gobierno de Nicolás Maduro.

En una publicación anterior, Salazar ya había llamado a “dejar solos a los cobardes que han saqueado, oprimido y dividido al país”, en respaldo a un mensaje de Machado en la cual aseveró que “llegó la hora de desobedecer a la tiranía”.

Por su parte, la líder opositora venezolana denunció en X que el chavismo intenta sostenerse “con mentira, chantaje, odio y violencia”, pero destacó que la dignidad del pueblo venezolano se ha impuesto frente al autoritarismo.

Machado llamó a empleados públicos, militares y ciudadanos a desobedecer al régimen, al que calificó de criminal y aislado, afirmando que “las plazas vacías de toda Venezuela anuncian el futuro que se aproxima”.

El miércoles, en su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal VTV, Cabello aseguró que Venezuela está lista para enfrentar “lo que venga por muy duro que sea”, en alusión directa a los movimientos de buques, submarinos y marines de Estados Unidos que, bajo el argumento de una campaña antidrogas, cercan desde hace días el mar Caribe.

El mensaje se produjo tras la denuncia del gobierno de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas, donde se alertó que el Pentágono prepara el envío de un “crucero lanzamisiles” y un “submarino nuclear de ataque rápido” al Caribe, lo que Caracas interpreta como una provocación directa y una “grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

La “respuesta” venezolana se tradujo en un despliegue de buques de guerra, drones, helicópteros y puntos de vigilancia a lo largo del mar Caribe y la frontera con Colombia, bajo el marco de la operación “Relámpago del Catatumbo”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que más de 15,000 efectivos están movilizados.

Washington, por su parte, no ha ocultado sus cartas. Según medios internacionales, la administración Trump envió al Caribe el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, el submarino USS Newport News, tres destructores y unos 4,500 marines, además de aviones espía. Todo, en teoría, para frenar el narcotráfico.

De acuerdo con The Washington Post, además de los tres destructores, dos buques de desembarco, un crucero, un buque de asalto anfibio y un buque de combate litoral forman parte de la flotilla. Las embarcaciones llevan a bordo helicópteros, destacamentos de la Guardia Costera y agentes federales especializados en interdicción de drogas.

Para el chavismo tal narrativa se trata de una excusa. Venezuela asegura que no tiene cultivos ilícitos, y que el despliegue estadounidense responde a una estrategia geopolítica para presionar al régimen de Maduro y forzar concesiones.

“Esto no tiene justificación técnica; es presión táctica”, advirtió el analista Phil Gunson, del International Crisis Group.

Este jueves, Maduro envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la cual denunció un "nivel de amenaza sin precedentes" por parte de Estados Unidos debido a su despliegue militar en el Caribe, e instó a exhortar a Washington a poner fin a estas acciones y a respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia del país latinoamericano.

En medio del aumento de tensiones, Cuba cerró filas con su aliado venezolano. El gobernante Miguel Díaz-Canel prometió “apoyo incondicional” a Maduro y denunció las “amenazas imperialistas” de Estados Unidos, reforzando la alianza histórica entre La Habana y Caracas.

