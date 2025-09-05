"Empezó la cuenta regresiva": L Kimii a solo dos días de su gran concierto en el Watsco Center

El reguetonero cubano L Kimii está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera artística. En apenas dos días, el 6 de septiembre, subirá al escenario del Watsco Center en Miami, donde espera reunir a unos 8,000 fanáticos en un espectáculo que promete ser inolvidable.

A través de sus redes sociales, L Kimii compartió imágenes exclusivas de los ensayos, mostrando algunos detalles de lo que será una puesta en escena llena de música urbana. “Empezó la cuenta regresiva”, escribió el artista junto a un video en el que se le ve ensayando con su equipo.

Desde hace semanas, el cantante ha estado promocionando este concierto como uno de los más importantes de su trayectoria, y no es para menos. Se trata de su primera gran presentación en solitario en un recinto de esta magnitud en Estados Unidos, consolidando así su ascenso en la escena del género urbano.

Uno de los artistas invitados que ya confirmó su presencia es El Chulo, quien adelantó que pondrá a bailar y a gozar al público con su participación en el show. Sin duda, momento en el escenario que prenderá el ambiente de la noche.

Además del espectáculo musical, existe una gran expectativa entre los seguidores de L Kimii por saber si durante el concierto él y la influencer cubana Samantha Hernández revelarán finalmente si mantienen una relación amorosa. La pareja ha alimentado rumores durante semanas, y muchos creen que este podría ser el momento perfecto para confirmar lo que hasta ahora han dejado a la imaginación.

Con una mezcla de emoción, expectativa y un show que se perfila como uno de los más grandes de su carrera, L Kimii se prepara para dejar huella este 6 de septiembre en el Watsco Center.

