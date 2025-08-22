El nuevo tema de Wampi ya está en la calle y, como era de esperarse, ha encendido las plataformas digitales. Se trata de Rica y To, una canción de reparto con visuales sencillos pero cargados de simbolismo, que llega apenas un día después del estreno del videoclip de Instagram, el nuevo sencillo de L Kimii junto a un clip protagonizado por Samantha Hernández. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Marketing? Las redes ya sacan sus propias conclusiones...

Y es que no ha sido una semana cualquiera para el género urbano cubano. Desde hace días, las redes estaban en ebullición. Primero con la noticia de que Samantha —expareja de Wampi y popular influencer— sería la protagonista del nuevo videoclip de Kimii. Después, con los avances, adelantos y publicaciones cruzadas que parecían calentar un enfrentamiento musical más sutil que explícito.

El videoclip: una caminata con mensaje

En contraste con la producción más cinematográfica de Instagram, el video de Rica y To propone un enfoque diferente: una sola toma, sin cortes, en plena calle, con Wampi caminando entre gente, soltando barras con actitud despreocupada, y acompañado por una coreografía espontánea y urbana.

El detalle no se le escapó a nadie: entre los participantes aparece una joven con un aire muy parecido al de Samantha, lo cual generó aún más especulación sobre si el tema es una respuesta indirecta al video anterior. Sin embargo, Wampi no menciona nombres. Todo queda en el subtexto.

La letra: directa, pero sin caer en la tiradera

Frases como “Tú sabes que la tranca soy yo”, “No vuelvo contigo”, o “Tú puedes estar muy rica y to’, pero el que está contigo es un punto” fueron interpretadas como líneas cargadas de intención, aunque el tono no es agresivo ni explícitamente confrontativo. El tema mantiene un ritmo bailable, letras pegajosas, y ese equilibrio entre lo personal y lo popular que suele gustar entre los fans de los artistas.

Reacciones en redes: fuego cruzado de comentarios

Desde que salió el video, los comentarios no han parado. “Me encantó, directo pa’ mi playlist.”; “¡La estrategia de Wampi fue una locura!”; “Sin tirar, tiró más que muchos.”; “La gente peleando y él haciendo música.” o “Esto no es reparto, es rep-arte.”

Algunos incluso compararon ambos lanzamientos como si se tratara de una batalla de marketing y creatividad, más que una guerra musical. Entre los seguidores, hay de todo: desde quienes se identifican más con la propuesta de Kimii y Samantha, hasta quienes aplauden la forma en que Wampi “respondió sin responder”.

¿Estrategia o casualidad?

El hecho de que Rica y To se haya estrenado justo al día siguiente del video de Kimii ha sido interpretado por muchos como parte de una estrategia más amplia. En redes abundan las teorías: que todo estaba calculado, que fue una jugada de promoción cruzada, o que simplemente Wampi tenía el tema listo y decidió aprovechar el momento.

Incluso algunos usuarios han señalado que la promoción de ambos videos logró lo impensable: volver tendencia al reparto cubano a nivel general, con publicaciones, comentarios, y reacciones en cuentas que normalmente no cubren este tipo de contenido.

El tema de Wampi está sumando miles de reproducciones en plataformas como YouTube. Y mientras unos disfrutan del sonido, otros siguen buscando referencias ocultas o detalles entre líneas. Como dice uno de los comentarios más compartidos: “Esto no fue una canción, fue un movimiento.”

El joven artista, que ha demostrado en los últimos meses una madurez musical creciente, no solo mantiene su nombre entre los más seguidos del género, sino que ha sabido convertir una situación mediática en una oportunidad creativa.

Rica y To se presenta como algo más que una canción: es una pieza dentro de una conversación más grande que lleva días cocinándose en las redes. Y mientras el público saca sus propias teorías, lo cierto es que Wampi ha logrado lo que pocos consiguen: mantener la atención sin necesidad de gritar.

