El beso de L Kimii a Samantha Hernández que tiene a todos en vilo y al borde de la locura

Samantha Hernández y L Kimii han vuelto a encender las redes con un video que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos y al borde de la locura mientras intentan adivinar si están juntos o no.

La influencer cubana compartió un clip en el que aparece junto al reguetonero al ritmo de su nuevo tema "Instagram", pero lo que parecía una coreografía más terminó convirtiéndose en una escena que tomó por sorpresa a muchos.

En las imágenes, Samantha hace con sus manos la popular señal de corazón y apunta al espacio entre ambos, L Kimii se acerca a su lado cuando están bien cerquita de la cámara y cuando nadie se lo espera le da un beso en la mejilla, provocando una sonrisa inmediata en ella y casi un infarto de emoción entre quienes vieron el video.

La espontaneidad del gesto y la complicidad que se percibe entre ambos ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos especulan sobre la naturaleza de su relación: “Marketing o no, en vida real ahí hay física, química, anatomía, seno, coseno, tangente y todas las materias por ahí pa' allá... y qué lindo que la mira él”; “De broma en broma la verdad se asoma”; “Quién más se dio cuenta que ella está frita con él”; “Si era verdad o mentira ya esa gente están uno para el otro a mí nadie me hace cambiar de idea. Que viva el amor los peluches y las flores”; “Oye pero esa miradita del L Kimii es de enamorado anda frito”.

¿Amigos con mucha química? ¿Nuevo romance a la vista? Lo cierto es que el beso tiene a todos en vilo. El video, acompañado por el pegajoso ritmo de “Instagram”, no solo ha sido celebrado por la cercanía entre los protagonistas, sino también por su impacto promocional para la canción, que ya empieza a generar ruido en plataformas digitales.

¿Fue una estrategia de marketing o un gesto genuino? Sea como sea, L Kimii y Samantha han logrado su cometido: acaparar titulares y conquistar corazones, mientras algunos se preguntan con qué responderá ahora Wampi, el ex de Samantha.

