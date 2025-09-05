¿Respuesta para El Chulo? El Charly presume de nueva cadena y ya suma más de 100 mil dólares en su cuello

En medio de sus encontronazos con El Chulo, el reguetonero cubano El Charly volvió a encender Instagram tras presumir una lujosa cadena con un dije completamente cubierto de diamantes, que eleva aún más el valor de su ya ostentosa colección de joyas.

A través de sus historias, el artista mostró en primer plano una cadena de oro rosado, adornada con cientos de piedras brillantes y acompañada de un impresionante dije circular, donde destaca una figura del dios hindú Ganesha, símbolo de sabiduría y prosperidad.

"Después les explicaré el significado de esto", escribió el cantante junto a emojis de asombro y lujo.

Pero eso no fue todo. En una segunda imagen, El Charly dejó ver la parte trasera del colgante, grabado con su nombre artístico y rodeado de notas musicales, mientras descansaba sobre la cama junto a uno de sus relojes Rolex.

El cubano no se conformó con el nuevo dije para su cadena con el que suma más de 100 mil dólares en su cuello, sino que también adquirió un nuevo anillo, y su cuarto reloj Rolex.

El diseño fue elaborado en Hollywood The Jeweler, negocio de un joyero cubano que ha hecho piezas exclusivas para otros artistas urbanos. El Charly se suma así a la lista de reguetoneros cubanos que no solo conquistan los escenarios, sino también el mundo del lujo.

No son pocos los que se preguntan si detrás de esto hay alguna pulla para El Chulo, quien hace solo unos días dijo tener medio millón de dólares en prendas, y enumeró a los cinco artistas urbanos con menos dinero y entre ellos incluyó a El Charly.

