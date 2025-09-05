¿Respuesta para El Chulo? El Charly presume de nueva cadena y ya suma más de 100 mil dólares en su cuello

En medio de sus encontronazos con El Chulo, el reguetonero cubano El Charly volvió a encender Instagram tras presumir una lujosa cadena con un dije completamente cubierto de diamantes, que eleva aún más el valor de su ya ostentosa colección de joyas.
A través de sus historias, el artista mostró en primer plano una cadena de oro rosado, adornada con cientos de piedras brillantes y acompañada de un impresionante dije circular, donde destaca una figura del dios hindú Ganesha, símbolo de sabiduría y prosperidad.
"Después les explicaré el significado de esto", escribió el cantante junto a emojis de asombro y lujo.
Pero eso no fue todo. En una segunda imagen, El Charly dejó ver la parte trasera del colgante, grabado con su nombre artístico y rodeado de notas musicales, mientras descansaba sobre la cama junto a uno de sus relojes Rolex.
El cubano no se conformó con el nuevo dije para su cadena con el que suma más de 100 mil dólares en su cuello, sino que también adquirió un nuevo anillo, y su cuarto reloj Rolex.
El diseño fue elaborado en Hollywood The Jeweler, negocio de un joyero cubano que ha hecho piezas exclusivas para otros artistas urbanos. El Charly se suma así a la lista de reguetoneros cubanos que no solo conquistan los escenarios, sino también el mundo del lujo.
No son pocos los que se preguntan si detrás de esto hay alguna pulla para El Chulo, quien hace solo unos días dijo tener medio millón de dólares en prendas, y enumeró a los cinco artistas urbanos con menos dinero y entre ellos incluyó a El Charly.
Preguntas frecuentes sobre la rivalidad entre El Charly y El Chulo en el reguetón cubano
¿Por qué El Charly y El Chulo están en conflicto?
El conflicto entre El Charly y El Chulo surge de acusaciones mutuas sobre el éxito y las posesiones materiales. Ambos reguetoneros han publicado en redes sociales sobre sus lujos, y El Chulo ha mencionado a El Charly entre los artistas con menos dinero, lo que ha intensificado la rivalidad.
¿Qué significa la nueva cadena de El Charly?
El Charly mostró su nueva cadena con un dije de Ganesha, un símbolo hindú de sabiduría y prosperidad, lo cual añade más de 100 mil dólares al valor total de sus joyas en el cuello. La cadena fue creada por Hollywood The Jeweler, un joyero cubano conocido por sus piezas exclusivas.
¿Qué bienes posee El Chulo en Estados Unidos?
El Chulo ha declarado tener tres casas y tres efficiencies en Estados Unidos, además de joyas valoradas en medio millón de dólares. También mencionó que sus ingresos mensuales oscilan entre los 40 y 50 mil dólares gracias a su carrera musical y otros negocios.
¿Cuál es la postura de El Chulo sobre otros artistas del reguetón cubano?
En una entrevista, El Chulo mencionó a varios colegas como Chocolate MC, Mawell, El Charly y Candyman como artistas con menos dinero, lo que ha causado controversia y críticas entre los seguidores del género. Estos comentarios reflejan la alta competencia y rivalidades en la escena urbana cubana.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.