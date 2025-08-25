Una nueva polémica sacude la escena urbana cubana luego de que un comentario en el detrás de cámaras del videoclip de Charly & Johayron encendiera una vieja rivalidad con el reguetonero Dany Ome. El conflicto surgió a raíz del rodaje de un cover de “Un siglo sin ti”, la popular balada de Chayanne, donde un detalle aparentemente menor desató una fuerte reacción.

En una de las escenas grabadas, Charly aparece sosteniendo las riendas de una yegua mientras conversa con una joven. “No es un caballo, es una yegua, se llama Omelia”, dice. Pero en un fragmento que fue eliminado de la versión final y compartido por la influencer Nahomy Sarmiento, el reguetonero añade una frase que encendió la chispa: “Le dicen Ome”.

La indirecta fue percibida como un ataque directo a Dany Ome, con quien el dúo ha tenido tensiones previas. Aunque el video fue editado para omitir esa parte, ya era demasiado tarde. Dany Ome reaccionó de inmediato en Instagram con fuertes críticas: “Después dicen que yo soy el malo y se victimizan. Yo no tengo culpa de que Cuba los olvidó y USA también, la culpa la tienen ustedes por arrogantes”.

El reguetonero continuó sus publicaciones subiendo el tono y llegó incluso a lanzar amenazas: “Antes de irme de Cuba te voy a coger la cara a ti o a la otra, no van a salir más del gao”. Aunque eliminó esas historias, volvió a atacar con nuevos mensajes en los que reafirmó su postura: “Aquí todo el mundo tiene lo que se merece, por eso estoy donde estoy y ustedes como están”.

Finalmente, Dany Ome lanzó una última pulla dirigida al apodo artístico del dúo: “Te hablo claro, Dios: agarren su lápiz y hagan un tema que sirva a ver si hacen dinero”. Aunque el conflicto entre ambos exponentes del género urbano parecía haberse enfriado, este nuevo episodio, cargado de indirectas y tensión, deja claro que la rivalidad está lejos de terminar...

A continuación, el videoclip “Un siglo sin ti” de Charly y Johayron:

