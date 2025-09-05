“Momentos como estos lo valen todo”: El mágico atardecer que grabó un piloto cubano al aterrizar en La Habana

Un piloto compartió en redes sociales un impresionante video del atardecer visto desde la cabina de su avión mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, tras un vuelo procedente de Miami.
“Approaching Havana at sunset… the sky showing off its colors. Moments like these remind me why it’s all worth it”, escribió en inglés en la descripción del clip en TikTok.
En español, la frase se traduce como: “Aproximándome a La Habana al atardecer… el cielo mostrando sus colores. Momentos como estos me recuerdan por qué todo vale la pena”.
El video, publicado por el usuario @pilot_adrleo, muestra la pista, la torre de control y la terminal del aeropuerto mientras el sol cae en el horizonte, regalando un espectáculo visual que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de admiración.
Las imágenes transmiten la magia de los vuelos al atardecer y el encanto único de llegar a la capital cubana en ese momento del día.
Preguntas frecuentes sobre el Aeropuerto de La Habana y los Atardeceres en Cuba
¿Por qué el video del piloto cubano aterrizando en La Habana se volvió viral?
El video se hizo viral porque muestra un impresionante atardecer en La Habana desde la cabina del avión, resaltando la belleza del cielo cubano y capturando la atención de miles de personas en redes sociales por su espectacularidad visual.
¿Qué problemas enfrenta el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana?
El aeropuerto enfrenta varios problemas, entre ellos fallas en el sistema de climatización, baños en mal estado, retrasos en la entrega de equipajes y frecuentes apagones. Estos problemas han generado críticas por parte de turistas y residentes, afectando la imagen del aeropuerto.
¿Cómo es la experiencia de volar al atardecer hacia Cuba?
Volar al atardecer hacia Cuba ofrece una experiencia visual única, ya que el cielo se tiñe de tonos anaranjados, rosados y azulados, proporcionando un espectáculo que muchos describen como mágico y memorable, destacando el encanto natural de la isla.
¿Qué ha prometido el Aeropuerto de La Habana para mejorar sus servicios?
El Aeropuerto de La Habana ha prometido trabajar de forma sistemática para mejorar el sistema de climatización en la Terminal 3 y ofrecer un ambiente más cómodo para los pasajeros, aunque las mejoras no han sido completamente efectivas hasta el momento.
