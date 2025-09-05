“Momentos como estos lo valen todo”: El mágico atardecer que grabó un piloto cubano al aterrizar en La Habana

Un piloto compartió en redes sociales un impresionante video del atardecer visto desde la cabina de su avión mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, tras un vuelo procedente de Miami.

“Approaching Havana at sunset… the sky showing off its colors. Moments like these remind me why it’s all worth it”, escribió en inglés en la descripción del clip en TikTok.

En español, la frase se traduce como: “Aproximándome a La Habana al atardecer… el cielo mostrando sus colores. Momentos como estos me recuerdan por qué todo vale la pena”.

El video, publicado por el usuario @pilot_adrleo, muestra la pista, la torre de control y la terminal del aeropuerto mientras el sol cae en el horizonte, regalando un espectáculo visual que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de admiración.

Las imágenes transmiten la magia de los vuelos al atardecer y el encanto único de llegar a la capital cubana en ese momento del día.

