El italiano tras el atropello mortal en La Habana fue entrevistado en la TV cubana en 2019 como un “amigo de Cuba”

El ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años, señalado este jueves por la Fiscalía cubana como responsable del atropello múltiple que dejó una mujer muerta y ocho heridos en La Habana, había aparecido hace seis años en la televisión nacional presentándose como un hombre dispuesto a “ayudar a la población cubana”.

En 2019, Pontolillo fue invitado al programa A Todo Motor, dedicado entonces al proyecto cultural recreativo Moto Cien.

Al final del espacio, cuando le preguntaron qué era lo que más le llamaba la atención de Cuba, respondió con un mensaje de solidaridad: “De ayudar a la población cubana, de ayudar a la población humana en ocasiones de su tornado, es salir aquí para dar una mano, como una forma buena que tiene que pensar en de todo el mundo”.

Ese mismo clip, compartido por él en su perfil de Facebook, es retomado ahora con ironía amarga, cuando su nombre aparece asociado a un hecho trágico que ha conmocionado a la isla.

Este jueves, el régimen cubano reveló finalmente la identidad del imputado por el atropellamiento ocurrido en la madrugada del 25 de agosto, que costó la vida a Mairovis Valier Heredia, madre de tres hijos, después de más de una semana de silencio y especulación.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, Pontolillo, residente permanente en la isla, permanece bajo prisión provisional y con prohibición de salida del país, investigado por un “deliberado atropellamiento de personas” en las calles de Centro Habana y La Habana Vieja.

La Fiscalía aseguró que se practican diligencias para completar la investigación y que pedirá sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

Durante días, el silencio oficial alimentó rumores y sospechas de encubrimiento, sobre todo tras la investigación del medio 14ymedio que apuntaba inicialmente a otro empresario italiano con estrechos vínculos con el poder. La versión fue desmentida, pero dejó la percepción de que se trataba de proteger a figuras cercanas al régimen.

La revelación de que el acusado es Mario Pontolillo no solo cambia el rumbo del caso, sino que resalta el contraste entre la imagen de “amigo de Cuba” que proyectó en la televisión y el perfil judicial que hoy enfrenta como presunto autor de un crimen que arrebató una vida y dejó dolor en varias familias habaneras.

