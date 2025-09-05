El italiano tras el atropello mortal en La Habana fue entrevistado en la TV cubana en 2019 como un “amigo de Cuba”

El ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años, señalado este jueves por la Fiscalía cubana como responsable del atropello múltiple que dejó una mujer muerta y ocho heridos en La Habana, había aparecido hace seis años en la televisión nacional presentándose como un hombre dispuesto a “ayudar a la población cubana”.
En 2019, Pontolillo fue invitado al programa A Todo Motor, dedicado entonces al proyecto cultural recreativo Moto Cien.
Al final del espacio, cuando le preguntaron qué era lo que más le llamaba la atención de Cuba, respondió con un mensaje de solidaridad: “De ayudar a la población cubana, de ayudar a la población humana en ocasiones de su tornado, es salir aquí para dar una mano, como una forma buena que tiene que pensar en de todo el mundo”.
Ese mismo clip, compartido por él en su perfil de Facebook, es retomado ahora con ironía amarga, cuando su nombre aparece asociado a un hecho trágico que ha conmocionado a la isla.
Este jueves, el régimen cubano reveló finalmente la identidad del imputado por el atropellamiento ocurrido en la madrugada del 25 de agosto, que costó la vida a Mairovis Valier Heredia, madre de tres hijos, después de más de una semana de silencio y especulación.
Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, Pontolillo, residente permanente en la isla, permanece bajo prisión provisional y con prohibición de salida del país, investigado por un “deliberado atropellamiento de personas” en las calles de Centro Habana y La Habana Vieja.
Lo más leído hoy:
La Fiscalía aseguró que se practican diligencias para completar la investigación y que pedirá sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
Durante días, el silencio oficial alimentó rumores y sospechas de encubrimiento, sobre todo tras la investigación del medio 14ymedio que apuntaba inicialmente a otro empresario italiano con estrechos vínculos con el poder. La versión fue desmentida, pero dejó la percepción de que se trataba de proteger a figuras cercanas al régimen.
La revelación de que el acusado es Mario Pontolillo no solo cambia el rumbo del caso, sino que resalta el contraste entre la imagen de “amigo de Cuba” que proyectó en la televisión y el perfil judicial que hoy enfrenta como presunto autor de un crimen que arrebató una vida y dejó dolor en varias familias habaneras.
Preguntas frecuentes sobre el atropello múltiple en La Habana y la implicación de Mario Pontolillo
¿Quién es Mario Pontolillo y cuál es su relación con el atropello en La Habana?
Mario Pontolillo es un ciudadano italiano de 56 años que fue señalado por la Fiscalía cubana como responsable de un atropello múltiple en La Habana que resultó en la muerte de una mujer y dejó ocho heridos. Pontolillo había sido anteriormente presentado en la televisión cubana como un "amigo de Cuba", lo que contrasta con su actual situación judicial.
¿Qué medidas ha tomado la Fiscalía cubana contra Mario Pontolillo?
La Fiscalía cubana ha informado que Mario Pontolillo se encuentra bajo prisión provisional y tiene prohibida la salida del país mientras se llevan a cabo diligencias para completar la investigación del atropello. La Fiscalía ha asegurado que solicitará sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno cubano ante el atropello múltiple?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su tardanza y falta de transparencia. Durante más de una semana, hubo un silencio oficial que alimentó rumores de encubrimiento, especialmente después de que un medio independiente señalara inicialmente a otro empresario con vínculos con el régimen como el responsable del atropello.
¿Cuál ha sido la reacción de la familia de la víctima del atropello?
La familia de Mairovis Valier Heredia, la mujer que perdió la vida en el atropello, ha denunciado públicamente el hermetismo de las autoridades y ha exigido justicia. Han expresado su dolor y frustración por la falta de información y apoyo por parte del gobierno cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.