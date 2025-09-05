Del robo a la alegría: Así recuperó una cubana su perrita robada en La Habana

Vídeos relacionados:

Lo que comenzó como un momento de angustia terminó en alivio para Liubis Yicel Rojas Curbelo, quien relató en Facebook cómo logró recuperar a su perrita después de que le fuera robada en La Habana.

Según contó, el ladrón —un adolescente de solo 16 años— vendió el animal para financiar el consumo del llamado “químico”, una droga que cada vez se extiende más en las calles cubanas.

Publicación de Facebook/Liubis Yicel Rojas Curbelo

Sin embargo, la perseverancia de Liubis, junto con el apoyo de muchas personas que la ayudaron a indagar y compartir información, permitió localizar a la mascota. Finalmente, la familia que la había comprado accedió a devolverla.

La historia refleja una realidad cada vez más preocupante: la creciente delincuencia juvenil y el impacto devastador de las drogas en comunidades cubanas. “Ya no existe edad para nada y si seguimos así no sé qué quedará en unos años más, porque esto está por todos lados”, escribió la afectada en su publicación.

Pese al amargo episodio, Liubis agradeció a todos quienes colaboraron en la búsqueda y subrayó que la esperanza fue clave para volver a abrazar a su perrita: “Mi empeño fue más fuerte y la recuperé. Bendiciones para todos los que me apoyaron”.

En julio pasado, la Sociedad Protectora de Animales de Holguín denunció públicamente el robo de una perrita ocurrido recientemente en esa ciudad oriental, un hecho que ha provocado indignación y solidaridad en redes sociales, donde se ha compartido la imagen del presunto autor y se ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

El caso ha cobrado mayor sensibilidad entre los usuarios tras conocerse que los dueños de la perrita son médicos cirujanos pediátricos, profesionales que han salvado vidas en el territorio y ahora atraviesan una situación emocionalmente devastadora.

