Del robo a la alegría: Así recuperó una cubana su perrita robada en La Habana

Lo que comenzó como un momento de angustia terminó en alivio para Liubis Yicel Rojas Curbelo, quien relató en Facebook cómo logró recuperar a su perrita después de que le fuera robada en La Habana.
Según contó, el ladrón —un adolescente de solo 16 años— vendió el animal para financiar el consumo del llamado “químico”, una droga que cada vez se extiende más en las calles cubanas.
Sin embargo, la perseverancia de Liubis, junto con el apoyo de muchas personas que la ayudaron a indagar y compartir información, permitió localizar a la mascota. Finalmente, la familia que la había comprado accedió a devolverla.
La historia refleja una realidad cada vez más preocupante: la creciente delincuencia juvenil y el impacto devastador de las drogas en comunidades cubanas. “Ya no existe edad para nada y si seguimos así no sé qué quedará en unos años más, porque esto está por todos lados”, escribió la afectada en su publicación.
Pese al amargo episodio, Liubis agradeció a todos quienes colaboraron en la búsqueda y subrayó que la esperanza fue clave para volver a abrazar a su perrita: “Mi empeño fue más fuerte y la recuperé. Bendiciones para todos los que me apoyaron”.
En julio pasado, la Sociedad Protectora de Animales de Holguín denunció públicamente el robo de una perrita ocurrido recientemente en esa ciudad oriental, un hecho que ha provocado indignación y solidaridad en redes sociales, donde se ha compartido la imagen del presunto autor y se ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
El caso ha cobrado mayor sensibilidad entre los usuarios tras conocerse que los dueños de la perrita son médicos cirujanos pediátricos, profesionales que han salvado vidas en el territorio y ahora atraviesan una situación emocionalmente devastadora.
Preguntas frecuentes sobre el robo y recuperación de mascotas en Cuba
¿Cómo logró Liubis Yicel Rojas recuperar a su perrita robada en La Habana?
Liubis Yicel Rojas pudo recuperar a su perrita gracias a su perseverancia y al apoyo de la comunidad. Tras ser robada por un adolescente que la vendió para financiar su consumo de drogas, Liubis recibió ayuda para localizar a la mascota, logrando que la familia compradora accediera a devolverla.
¿Cuál es la situación actual de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas en Cuba?
La situación de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas en Cuba es alarmante, con un aumento evidente en casos de jóvenes involucrados en actividades delictivas. Los efectos devastadores de la droga conocida como “químico” están afectando gravemente a las comunidades cubanas. Esto se refleja en el incremento de robos y otros delitos menores, como el caso del adolescente que robó la perrita de Liubis.
¿Qué acciones se están tomando en Cuba ante el creciente robo de mascotas?
Ante el aumento del robo de mascotas, la comunidad y organizaciones como la Sociedad Protectora de Animales están utilizando redes sociales para denunciar y generar solidaridad. Sin embargo, las acciones institucionales parecen ser insuficientes, lo que obliga a los ciudadanos a buscar soluciones por su cuenta, como ofrecer recompensas o compartir información en línea.
