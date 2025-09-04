Actor y cantante italiano expresa su decepción tras visitar La Habana: "Es un lugar lleno de tristeza"

El actor, cantante y presentador italiano Fabio Brescia expresó su descontento tras visitar La Habana, ciudad que calificó como "bella pero llena de tristeza", según describió en sus redes sociales.

"La Habana es un lugar lleno de tristeza. Es bello el paseo sobre el Malecón, pero particularmente no me ha dejado contento haberla visitado", comentó Brescia en un video de Tiktok (@fabiobrescia.official) que hizo en respuesta a un seguidor que planea visitar la isla el año próximo.

El artista, conocido también por su faceta como escritor y conductor de televisión en Italia, compartió que disfrutó del paisaje marino, aunque su experiencia general en Cuba no fue positiva.

"Hay una situación de pobreza gravísima", lamentó.

"El mar, Cayo Blanco, Cayo Largo... son bellos como todos los mares del Caribe. He estado contento de haber ido, pero no pienso regresar", concluyó.

Fabio Brescia se suma así a otras figuras públicas que han compartido percepciones críticas sobre la situación en la capital cubana, contrastando la belleza natural de la isla con el crítico ambiente emocional o social que perciben durante su estancia.

