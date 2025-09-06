¿Está Cuba fuera del Clásico Mundial de Béisbol por decisión de EE.UU?: Esto es lo que se sabe

Vídeos relacionados:

La incertidumbre rodea la participación de Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol. Mientras las demás selecciones ya entregaron sus nóminas preliminares de 50 jugadores, la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) denunció que no ha recibido la convocatoria oficial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) para cumplir con ese trámite.

En una nota oficial hecha pública en las últimas horas, la FCBS aseguró que “los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del gobierno de EE.UU. que posibilita la participación de Cuba”.

La entidad cubana calificó esta situación como una política discriminatoria, que vulnera derechos básicos de sus peloteros.

El comunicado subraya que “las regulaciones de EE.UU. que impiden la asistencia de nuestros atletas en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo”.

Reprochan, además, que todo el proceso se haya caracterizado por una “dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el proceso técnico de conformación" de la nómina cubana.

Más allá del aspecto deportivo, la federación interpreta la demora como un gesto político: “Nuestro país ha sido víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional”.

Cuba reclama legitimidad deportiva

El documento también reivindica la trayectoria y el derecho ganado en el terreno por sus jugadores.

“Cuba no pide privilegios. Los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol. Nuestra historia deportiva, marcada por hazañas olímpicas, campeonatos mundiales y una cantera de atletas admirada globalmente nos otorga legitimidad competitiva”, alegan.

La Federación sostiene que ni maniobras burocráticas ni decisiones políticas podrán doblegar la pasión beisbolera de la isla.

“El talento, la pasión y el compromiso de Cuba con el deporte no se doblegarán ante maniobras burocráticas, ni exclusiones políticas. Seguiremos defendiendo el derecho de nuestros atletas a representar a Cuba en igualdad de condiciones”, concluye el comunicado.

De momento, no hay ninguna publicación en las redes sociales del evento que confirme ni desmienta la exclusión de Cuba del Clásico Mundial de Béisbol.

Reacción política: Díaz-Canel acusa a EE.UU.

Miguel Díaz-Canel se pronunció en las últimas horas sobre la presunta exclusión de Cuba del Clásico.

“Otra vez EE.UU. castiga al béisbol. No han aprobado la participación de #Cuba en el VI Clásico Mundial, mientras que ya el resto de los equipos entregaron nóminas ¡Inaceptable!", escribió en X.

"Es una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo. Merecemos igualdad de condiciones”, añadió.

La pregunta persiste: ¿ha sido excluida Cuba del Clásico Mundial de Béisbol por razones políticas? Para la federación cubana y para el propio gobierno, la respuesta ya es afirmativa.

¿Qué implicaría la inesperada salida de Cuba del Clásico?

Estaba previsto que Cuba compitiera en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, junto a Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia.

Este grupo ha sido calificado como "la llave de la muerte", debido al alto nivel competitivo de los equipos participantes. Todos los rivales cuentan con jugadores activos en MLB y otras ligas de alto nivel, lo que auguraba una primera ronda extremadamente competitiva para el equipo cubano.

En junio, se dio a conocer que Germán Mesa había sido designado como el director del equipo Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año.

En sus primeras declaraciones, el manager agradeció el nombramiento y afirmó que iniciaría de inmediato su labor, con la Copa de las Américas en noviembre como primer compromiso oficial.

Entre sus principales responsabilidades estaría contactar con jugadores profesionales cubanos -tanto en Cuba como en el exterior- en función de un diagnóstico previo realizado por la Federación, además de definir el sistema de entrenamiento y la ruta crítica hacia los diferentes torneos internacionales.

Con 20 equipos convocados, está previsto que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 comience el 5 de marzo de 2026 y que finalice el 17 de marzo, con la gran final en el LoanDepot Park de Miami.

Las fases de grupos se jugarán en diferentes sedes, siendo San Juan, Puerto Rico, la sede del Grupo A, donde competiría Cuba.

Fechas clave del torneo

Inicio del torneo (Grupo B - Tokio): 5 de marzo.

Inicio del resto de los grupos: 6 de marzo.

Cuartos de final: 13 y 14 de marzo (Houston y Miami).

Semifinales: 15 y 16 de marzo (Miami).

Final: 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami (donde Japón se coronó en 2023).