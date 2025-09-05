Contrastes: Lis Cuesta luce en China un celular de más de 1,200 dólares

Vídeos relacionados:

En medio de la crisis más profunda que atraviesa Cuba en décadas, marcada por apagones y escasez de productos básicos, la esposa del gobernante, Lis Cuesta, vuelve a exhibir lujos en sus viajes oficiales.

Durante su visita a China junto a Miguel Díaz-Canel, Cuesta compartió en X una foto de su visita al artista Liu Qipei, reconocido por la UNESCO como Maestro de silueta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el encuentro cultural, sino el costoso celular que sostenía en la imagen: un Samsung Galaxy Z Flip, cuyo precio en Estados Unidos oscila entre los 1,200 y 1,300 dólares según la capacidad, y más de 1,300 euros en Europa.

Especialistas que analizaron la imagen confirmaron que se trata de uno de los modelos más recientes de la serie plegable de Samsung, introducida en el mercado a partir del Galaxy Z Flip 5.

El dispositivo cuenta con un diseño plegable tipo concha, dos cámaras traseras alineadas en vertical y pantalla externa rectangular, y se vende como artículo de lujo en varios países.

Giras, relojes y accesorios de lujo

No es la primera vez que Lis Cuesta luce artículos inalcanzables para la mayoría de los cubanos.

Usuarios de redes sociales han denunciado en distintas ocasiones que, pese a no tener cargo oficial en el gobierno ni ser reconocida como primera dama, viaja con su esposo en giras internacionales y se presenta como representante del país.

En esta misma visita a China fue captada usando gafas de marca.

También ostenta un reloj Cartier, que podría superar los 12,000 dólares.

Se trataría del mismo modelo que llevó en diciembre de 2022, cuando defendió su tesis doctoral, y que en catálogos oficiales de la firma francesa se oferta en más de 13,000 dólares.

El lujo ostentado contrasta con las penurias de una Isla donde las familias sobreviven con salarios equivalentes a menos de 20 dólares mensuales, en medio de colas interminables para conseguir pollo, pan o combustible.

Un estilo de vida ajeno a la realidad cubana

Los excesos de Lis Cuesta y su esposo no se limitan a relojes o teléfonos.

En diciembre de 2022, fue grabada de compras en un centro comercial en Granada, acompañada de dos guardaespaldas, uno de ellos su propio hijo. Entonces se le escuchó decir: "Ando buscando un pullover para niño que tenga piratas", frase que se viralizó como símbolo de desconexión con el pueblo que vive en la escasez más absoluta.

Por su parte, Díaz-Canel también ha sido cuestionado por el uso reiterado de un avión privado arrendado a la aerolínea española Plus Ultra, cuyo costo de alquiler es de 11,000 dólares por hora de vuelo.

En esta gira por Asia, utilizó nuevamente el mismo Airbus A330-200 que ya había empleado en visitas a Medio Oriente y a la ONU en Nueva York.

Críticas a la dictadura cubana

Las imágenes de Lis Cuesta con celulares de última generación, gafas de lujo y relojes de miles de dólares se han convertido en un símbolo de los contrastes de la Cuba actual: una cúpula gobernante que se da la gran vida en hoteles, tiendas y aviones exclusivos.

Mientras, millones de cubanos sufren apagones de más de 20 horas diarias, una inflación que pulveriza los salarios y un sistema de salud que se derrumba por falta de medicinas e insumos básicos.

La esposa de Díaz-Canel, sin cargo oficial pero con todos los privilegios, representa la cara más obscena de un régimen que predica austeridad y resistencia, mientras disfruta de lujos que jamás podría costear con un salario en Cuba.

Su presencia constante en giras oficiales es la prueba de que la dictadura no solo se blinda en lo político, sino también en lo familiar, asegurando beneficios y privilegios para los suyos.

En un país donde los niños van a la escuela sin leche, los hospitales carecen de suturas y la gente cocina con leña porque no tiene electricidad, las fotos de Lis Cuesta con su Samsung de más de mil dólares y un Cartier de lujo son una burla que resume la esencia del poder en Cuba: desconexión, impunidad y desprecio absoluto por el pueblo.

