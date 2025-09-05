Díaz-Canel se reúne con empresarios en China: “Cuba está abierta a todas las propuestas”

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel se reunió en la ciudad de Shenzhen con más de 70 empresarios chinos, a quienes aseguró que el país está abierto a todas las propuestas, en un mensaje que excluye sistemáticamente a los cubanos residentes en la isla, quienes no pueden invertir ni competir en igualdad de condiciones.

El mandatario habló de avances en las relaciones empresariales bilaterales y prometió más espacio para los capitales del gigante asiático en sectores estratégicos de la economía cubana, en un contexto de crisis interna marcada por la escasez, la inflación y el deterioro de los servicios básicos, destacó en un hilo de varios tuits la cuenta oficial en X de la Presidencia de Cuba.

Díaz-Canel invitó al empresariado chino a seguir contribuyendo al “desarrollo económico” de Cuba en el corto, mediano y largo plazo, al tiempo que repitió la narrativa oficial de construir una “comunidad de futuro compartido”, expresión que contrasta con la exclusión de los propios cubanos en el tejido empresarial de su país.

Acompañaron al presidente varios ministros, entre ellos el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy, la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich y la ministra presidenta del Banco Central Juana Lilia Delgado.

Por su parte, Oscar Pérez-Oliva Fraga, titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expuso el entramado económico de la isla y reiteró que las puertas están abiertas para el capital extranjero, confirmando que las limitaciones solo aplican a los nacionales.

La reunión formó parte de la agenda del gobernante tras su visita a Beijing, donde se entrevistó con su homólogo Xi Jinping y participó en el desfile militar por el Día de la Victoria, una gira centrada en buscar aliados externos mientras en Cuba las restricciones internas permanecen intactas.

El régimen de La Habana presentó la reunión entre Xi y Díaz-Canel como un encuentro "productivo", en el que se firmaron varios compromisos de cooperación que abarcan desde la agricultura y la inteligencia artificial hasta la medicina tradicional, la infraestructura y la esfera cultural y mediática.

"Al término del encuentro se anunció la firma de once documentos de cooperación. Entre ellos los relacionados con la Franja y la Ruta de la Seda, las consultas políticas, la cooperación práctica, los intercambios culturales y la Iniciativa para la Seguridad Global", dijo la Presidencia de Cuba en X.

Durante el periplo, con motivo del 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde reafirmaron su voluntad de "acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba".

Asimismo, el régimen cubano ratificó su respaldo incondicional a la política de Beijing sobre Taiwán, Hong Kong, Xinjiang y otras regiones bajo control del Partido Comunista Chino (PCCh), en una nueva muestra de alineamiento con una potencia acusada internacionalmente por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Un memorando firmado en agosto entre el Grupo Empresarial Agroforestal (GEAF) de Artemisa y la empresa vietnamita Viet Royal contempla la puesta en producción de unas 2,000 hectáreas de tierras ociosas en Alquízar, San Antonio de los Baños y San Cristóbal para sembrar soya, frijol verde, maní, malanga, papa y marañón, gran parte de ellos destinados al mercado internacional.

Por otra parte, un proyecto agrícola conjunto liderado por la empresa vietnamita Agri VMA avanza en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, con la meta de sembrar 1,000 hectáreas de arroz.

No obstante, la propia empresa Agri VMA habría enviado en mayo una carta a tres ministros cubanos para “explicarles la necesidad imperiosa de acceder a sus fondos congelados en una cuenta del Banco Financiero Internacional”.

De acuerdo con el diario independiente 14ymedio, que tuvo acceso al documento, la empresa vietnamita intentaba trasferir 300,000 dólares a su casa matriz en Vietnam.

Asimismo, el canciller del país asiático Bui Thanh Son “pidió a Cuba que continúe coordinando esfuerzos para eliminar dificultades y obstáculos, creando condiciones favorables para la inversión y los negocios de las empresas vietnamitas” en la isla.

Boris Titov, jefe del Comité Empresarial Cubano-Ruso, dijo en la apertura de un foro bilateral en La Habana, efectuado en mayo de 2023, que el Gobierno cubano había ofrecido a empresas rusas el derecho a hacer uso en usufructo de la tierra de la isla por un plazo de 30 años.

"Nos están dando un trato preferencial", admitió Titov en un discurso en el Hotel Nacional, en el que añadió que "el camino es claro", pues se trata de un privilegio rara vez concedido a empresas extranjeras en Cuba.

