Chocolate asegura haber encontrado a Dios y envía una oración desde la cárcel

El reguetonero cubano Yosvani Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, sorprendió a sus seguidores con un mensaje publicado desde prisión en el que aseguró haber tenido un encuentro con la fe y entregado su vida a Dios.
“Me encontré con Cristo, me encuentro ahora mismo completamente entregado al señor, dejándole todo en sus manos y que todo sea su voluntad”, expresó el artista en declaraciones telefónicas al periodista e influencer Yusnabi Perez.
Agregó que ya dejó atrás las “falsas idolatrías” y que, tras orar, recibió el perdón de todas sus equivocaciones. Posteriormente, dedicó una oración a sus seguidores, pidiéndoles que mantengan la fe.
Las declaraciones llegan en medio de un proceso judicial que mantiene a Chocolate en una de las etapas más difíciles de su carrera.
El 19 de agosto comenzaría el juicio en su contra por el caso que lo acusa de amenazar y conspirar para asesinar a Damian Valdez Galloso, principal sospechoso del homicidio del cantante urbano El Taiger.
Durante la audiencia preliminar celebrada este lunes, el juez Hirsch ordenó que las deposiciones de los testigos se realizaran de inmediato para evitar más dilaciones.
El artista enfrenta dos acusaciones principales: amenazas escritas de muerte o de causar lesiones corporales y solicitud de asesinato en primer grado, considerado una felonía de primer grado en el estado de Florida.
De ser declarado culpable, Chocolate MC podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
El reguetonero de 34 años, llamado “Rey del Reparto”, permanece detenido además por otro caso independiente, tras haber sido arrestado el 2 de junio acusado de secuestro y robo a mano armada contra un fan.
Aunque se comprobó que el arma era falsa, un tribunal le negó el derecho a fianza por violar condiciones de una libertad previa.
Con este proceso, ya son cinco los casos abiertos en Florida y su noveno arresto en ocho años, lo que confirma la polémica trayectoria del artista, quien alterna éxitos en la música con continuos problemas legales.
