"Y todavía critican a los que van": Joven corre llorando a los brazos de su padre en Cuba tras tiempo separados

Un emotivo reencuentro en Cuba conmueve en redes: un video muestra a una joven corriendo a los brazos de su padre tras una separación. La escena resalta la importancia de los lazos familiares.

Sábado, 6 Septiembre, 2025 - 10:47

Reencuentro de cubanos Foto © @maikel.miranda48 / TikTok

Un emotivo reencuentro entre padre e hija en Cuba está conmoviendo a miles de usuarios en redes sociales, tras difundirse un video en TikTok que muestra el instante en que ambos vuelven a verse después de un tiempo separados.

En las imágenes, publicadas por el usuario @maikel.miranda48, se observa a la joven caminar apresurada por una calle hasta que, al reconocer a su padre, rompe a correr hacia él.

Entre lágrimas, se lanza a sus brazos y no puede dejar de llorar mientras él la sostiene con fuerza y sonríe visiblemente emocionado.

El video ha provocado numerosas reacciones de ternura y solidaridad en los comentarios, donde muchos destacan la importancia de los lazos familiares en medio de las dificultades que atraviesan los cubanos.

Las escenas de reencuentros familiares como este suelen multiplicarse en redes sociales, especialmente en una nación donde la migración y la separación de seres queridos marcan la vida de miles de familias.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

