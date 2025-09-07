Arrestan a dos cubanos que trasladaban 700 libras de carnes de res

Vídeos relacionados:

Dos individuos procedentes de Laguna Blanca, en el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, fueron arrestados mientras trasladaban en un camión cientos de libras de carne de ganado mayor.

La carga, bien acomodada en sacos y oculta bajo una gran cantidad de viandas y hortalizas, tenía como destino final su comercialización ilegal, según reveló en Facebook el perfil oficialista Héroes del Moncada.

El operativo fue ejecutado por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la localidad de Guaninao.

Tras una inspección minuciosa, las autoridades descubrieron más de 700 libras de carne de res, presuntamente producto de un sacrificio ilegal, lo que constituye un delito grave en el marco legal cubano.

Sin embargo, en redes sociales, lejos de encontrar una reacción unánime de condena, la noticia ha generado un profundo debate social, donde se cruzan el hartazgo popular, la escasez crónica de alimentos, y la percepción de impunidad institucional.

Entre la ley y la necesidad: Voces del pueblo

La publicación generó un alud de comentarios que revelan una sociedad fracturada, dividida entre quienes claman justicia para los criadores afectados y quienes ven en estos actos una salida desesperada a la miseria.

Por un lado, muchos exigieron mano dura contra el delito, especialmente desde la perspectiva de los ganaderos:

“Eso no es justo, se llevan lo que otros han criado con esfuerzo. El que tiene niños también sabe que hay que buscarles sus alimentos, pero no así"; “Los dueños de los animales quedaron llorando. Es algo que sufrimos todos los ganaderos: criamos y nos lo llevan así como así", “El robo nunca será una justificación para salir de un problema. El que trabaja honradamente jamás lo verá como una alternativa", fueron algunas opiniones.

Del otro lado, se alzaron voces que apuntan al contexto de hambre, corrupción y desigualdad estructural como causas de fondo.

“Gracias a esas personas uno puede medio alimentarse. Ni a los niños les mandan ya nada, ahora lo que reparten es picadillo de soya y pellejo"; “El mayor ladrón vive en palacio y se pasa la vida paseando con su familia por el mundo"; “Si la carne se legalizara y vendiera como en cualquier país normal, no habría sacrificios ilegales", opinaron otros.

“Lo que hay en este país es hambre. Deberían repartir esa carne a los niños y embarazadas. Pero ya todos sabemos para dónde va", sentenció otra comentarista.

“En este país todo es ilegal. ¿De qué vive usted? Hasta la leche de los niños hay que conseguirla por fuera.”

El dilema de la carne roja: símbolo del colapso

El caso de las 700 libras de carne no es un hecho aislado, sino síntoma de un sistema colapsado. En Cuba, la carne de res representa mucho más que un alimento: es sinónimo de escasez, control estatal férreo, represión y, para algunos, resistencia.

Mientras el Estado intenta presentar estos operativos como logros de la lucha contra la ilegalidad, las cifras invisibles de niños sin leche, padres desesperados y campesinos saqueados muestran una realidad mucho más cruda.

“Vas a una prisión y le preguntas a los presos por qué están ahí, y el 99% es por carne de res o caballo. Señal de que lo que hay es hambre”, lamentó un comentarista.

Y otro apunta con ironía a la paradoja del discurso oficial: “A la delincuencia, ni un tantico así... Entonces no quedaría ningún dirigente.”

Lo ocurrido en Contramaestre es más que un caso policial. Es un episodio que pone en evidencia las contradicciones entre legalidad, moralidad y sobrevivencia en una Cuba donde las fronteras entre lo correcto y lo necesario se han borrado.

El enfoque punitivo, sin reformas profundas, no resolverá un problema estructural. Como expresó un usuario: “Legalicen la carne y se acaba el mercado negro".