"Antes el huevo era algo común, ahora no lo come todo el mundo": testimonio de una madre sobre el difícil día a día

La creadora cubana @flaki_gely compartió en TikTok un testimonio que ha conmovido a miles de usuarios por su crudeza y sinceridad al describir cómo ha cambiado la vida en Cuba debido al aumento de los precios de los alimentos y productos básicos.

“Sí los precios han subido muchísimo, y la vida sí se ha puesto difícil aquí”, comienza diciendo la joven madre en el video que ya supera las mil interacciones. En su reflexión, compara situaciones cotidianas de años atrás con la realidad actual en la isla: “Antes tú tenías huevos y tú dabas la vida por comer carne de cerdo, el huevo era algo común, ahora el huevo no lo come todo el mundo, mi vida”.

En tono íntimo y con evidente carga emocional, explica que antes era común preparar mayonesa casera para ahorrar dinero, pero ahora “cuando usted compra un pomo de aceite, usted sabe que se le va a ir la mitad o más en la mayonesa y ya lo piensa, ya cualquiera no puede hacer una mayonesa”.

Entre otros ejemplos que ilustran el deterioro del poder adquisitivo, menciona la dificultad para acceder a frutas como las mandarinas: “La última vez que me comí una mandarina, porque tenía antojo, y no me la comí hace años, fue en el embarazo de la más pequeña, y no sabía mandarina, sabía a limón”.

La reacción en TikTok fue inmediata, con decenas de mensajes que van desde la solidaridad hasta el reconocimiento de una realidad compartida. “Esa es la triste realidad de Cuba”, comentó una usuaria, mientras otra señaló: “Antes un agua con azúcar salvaba vidas, ahora no es que no quieran ayudar, es que no está al alcance de todos”.

El testimonio de @flaki_gely coincide con datos oficiales y análisis de expertos que reflejan una profunda crisis alimentaria en Cuba. La producción de huevos ha caído a niveles peores que en el llamado Período Especial, según advirtió el economista cubano Pedro Monreal, quien calificó la situación como una de las aristas más graves de la inseguridad alimentaria actual.

Además del colapso productivo, los precios de los alimentos se han disparado. Un cartón de huevos puede costar más de 3,000 pesos, mientras que un pomo de aceite ronda los 880 pesos, cifras imposibles para quienes viven de un salario o pensión estatal.

La youtuber cubana Zoilemis Arias compartió que gastó más de 10,000 pesos en una compra básica sin incluir carnes, lo que equivale a cuatro o cinco meses de salario mínimo. La mayoría de los productos esenciales, además, solo están disponibles en divisas convertibles, una moneda que el Estado no paga ni vende a los ciudadanos.

Una realidad que no se puede maquillar

Mientras crece el malestar ciudadano por los altos precios y la escasez de productos básicos, los testimonios como el de @flaki_gely siguen exponiendo, desde la experiencia personal, las duras condiciones de vida en Cuba.

El gobierno cubano anunció a finales de agosto que el salario medio ascendió a 6,649 pesos mensuales, pero esa cifra apenas representa poco más de 16 dólares al cambio informal. Expertos y ciudadanos coinciden en que, con ese dinero, “no se vive” ni se cubren necesidades mínimas.

"Ahora te aburres de comer pollo, picadillo y salchicha, y comer carne de cerdo es ver la gloria", lamenta la joven madre, en una frase que resume el retroceso alimentario que sufre buena parte de la población.

