EE.UU. retira más de 32,000 libras de carne por etiquetas de inspección falsas

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó el retiro inmediato del mercado de unas 32,000 libras de productos cárnicos tras detectar marcas de inspección falsificadas y la ausencia de la inspección federal obligatoria.

La alerta se refiere a los productos elaborados por la compañía Sabrositos Hondureños, LLC, ubicada en Edison, Nueva Jersey.

El FSIS, cuya misión es asegurar que la carne, los productos avícolas y los huevos no ofrezcan riesgo para la salud y lleven etiquetas correctas, advirtió a los consumidores sobre los riesgos de ingerir carne no verificada, la cual podría contener bacterias dañinas o alérgenos no declarados.

Cómo se detectó el problema

El hallazgo se produjo durante vigilancias rutinarias del FSIS, cuando inspectores localizaron en comercios paquetes con un sello apócrifo del USDA que incluía el número de establecimiento EST. 1785, inexistente en los registros oficiales.

La autoridad concluyó que los lotes fueron producidos y distribuidos sin la supervisión sanitaria requerida por ley.

Qué productos están afectados

Los artículos retirados corresponden a presentaciones selladas al vacío de 14 onzas bajo la marca OLANCHO -en uno de los reportes aparece como OLNACHO- y llevan el distintivo comercial "SABROCITOS HONDUREÑOS".

Las variedades son:

Chorizo Suelto Olanchano

Chorizo Ahumado Olanchano

Chorizo Olanchano Criollo (enfundado)

Chorizo Parrillero (ahumado BBQ picante)

Chuleta Ahumada Olanchana (cerdo)

Costilla Ahumada Olanchana

Riesgos y situación sanitaria

Hasta ahora no se han reportado enfermedades ni reacciones adversas asociadas. Sin embargo, el FSIS advierte que consumir carne no inspeccionada puede exponer a patógenos peligrosos o a alérgenos no declarados.

La recomendación es no ingerir estos productos bajo ninguna circunstancia.

Qué deben hacer consumidores y negocios

No consumir los artículos señalados.

Desecharlos de forma segura o devolverlos al punto de compra.

Restaurantes y comercios deben retirar y desechar cualquier inventario restante.

El FSIS publicará la lista de minoristas que recibieron los productos en su sitio oficial a medida que esté disponible.

Para consultas, están habilitados: Diego Funez Garrido, propietario de Sabrositos Hondureños, LLC (908-274-4206), la Línea Directa de Carnes y Aves del USDA (888-674-6854), el correo MPHotline@usda.gov y el portal de reportes foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF.

Un contexto de mayor escrutinio alimentario

El retiro coincide con otra alerta reciente en el país: Walmart retiró en Florida y otros 12 estados varios lotes de camarones crudos congelados Great Value tras detectarse trazas de Cesio-137 en contenedores y en una muestra específica proveniente de Indonesia.

Aunque los niveles reportados están por debajo del umbral de intervención, la FDA recomendó no consumir esos productos por el potencial riesgo acumulativo a largo plazo y bloqueó temporalmente la entrada de nuevas partidas del proveedor P.T. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

Los lotes señalados (8005538-1, 8005539-1 y 8005540-1) vencen el 15 de marzo de 2027 y se distribuyeron en AL, AR, FL, GA, KY, LA, MO, MS, OH, OK, PA, TX y WV.

El mensaje de las autoridades

El FSIS subraya que la falsificación de sellos de inspección no solo engaña al consumidor, sino que compromete la salud pública. Por ello insiste en verificar etiquetas, atender avisos oficiales y reportar cualquier anomalía.

En el caso de los productos OLANCHO, la instrucción es retirarlos de inmediato de la cadena de consumo y seguir los canales de reembolso o eliminación recomendados.

Preguntas frecuentes sobre el retiro de carne por etiquetas falsas y seguridad alimentaria en EE.UU.