Tribunal de Miami anula veredicto millonario contra Expedia por actividades en Cuba

El histórico triunfo que en abril pasado había llenado de esperanza a la comunidad cubanoamericana terminó este viernes en decepción cuando un tribunal federal de Miami anuló el veredicto que ordenaba a Expedia pagar 29,8 millones de dólares al demandante Mario Echevarría por “traficar” con propiedades confiscadas en Cuba.

De acuerdo con documentos citados por el portal especializado Cubatrade, el juez Federico Moreno decidió dejar sin efecto la sentencia del jurado al considerar que, aunque el proceso fue sólido y con “grandes abogados en ambos bandos”, la compañía cumplió con lo estipulado en la ley al detener las reservas hoteleras en los terrenos en disputa dentro del plazo legal de 30 días.

“Quizás ahora entendemos mejor por qué presidentes de ambos partidos suspendieron durante décadas la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton”, escribió el magistrado, quien reconoció que la decisión final podría ser revisada en una instancia superior.

Un giro inesperado tras la victoria de abril

En abril, un jurado federal había marcado un precedente histórico al fallar a favor de Echevarría, un cubanoamericano naturalizado que reclamaba terrenos en Cayo Coco expropiados a su familia en 1959.

Expedia y sus subsidiarias, Hotels.com y Orbitz, fueron condenadas a pagar casi 30 millones de dólares por ofrecer reservas en hoteles construidos sobre esas tierras, como el Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.

El fallo fue celebrado como “una gran victoria para la comunidad cubanoamericana” por el bufete Rivero & Mestre, encargado de la defensa, que subrayó el derecho de los exiliados a reclamar por las propiedades usurpadas por el régimen de Fidel Castro.

Sin embargo, la anulación del veredicto supone un balde de agua fría para los descendientes de cubanos cuyas tierras y negocios fueron expropiados sin compensación. Para muchos, el caso de Echevarría no solo representaba una reparación económica, sino también un acto de justicia frente a décadas de despojo y silencio.

Ahora, el precedente queda en entredicho y abre interrogantes sobre el futuro de decenas de demandas similares que han sido presentadas desde que el presidente Donald Trump activó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, suspendido durante más de dos décadas por el temor a roces diplomáticos.

Una batalla que aún no termina

Aunque Expedia se libra, por el momento, de pagar la millonaria indemnización, el juez dejó claro que la última palabra podría recaer en la Corte de Apelaciones.

Mientras tanto, el caso confirma la complejidad política y legal de aplicar la Helms-Burton, en un terreno donde se entrecruzan las expectativas de justicia de la diáspora cubana, los intereses de grandes corporaciones y las tensiones históricas entre Washington y La Habana.

Para Mario Echevarría y otros reclamantes, el revés no borra la convicción de que sus derechos fueron violados. Pero sí marca un obstáculo mayúsculo en la lucha por hacer valer la ley que muchos consideran su última herramienta contra el despojo.

