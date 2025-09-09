Violento crimen en La Habana Vieja: “No apareció nadie para socorrerlo”

Vídeos relacionados:

Un violento crimen ocurrido en el barrio Jesús María, en La Habana Vieja, ha generado conmoción entre vecinos, quienes aseguran que la víctima falleció sin recibir auxilio tras ser apuñalada en plena calle.

El hecho, donde la víctima habría recibido una puñalada mortal, fue denunciado por el proyecto Cántalo TV este martes en redes sociales.

Captura Facebook / Cántalo TV

Según su publicación, la madrugada del 6 de septiembre, víspera del Día de Yemayá, apareció el cuerpo sin vida de un hombre en la intersección de las calles Revillagigedo y Misión.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el fallecido era conocido como “El Chino de Belén” o “El Nankuko”, aunque su identidad no ha sido confirmada.

De igual forma, en la madrugada del domingo, la redacción de CiberCuba recibió un mensaje que afirmaba que el hombre fue herido en una pelea y que, tras el ataque, “la policía se demoró más de una hora en llegar, y no apareció nadie para socorrerlo”.

La fuente aseguró que la víctima “podía haber llegado vivo al Policlínico Tamayo, puesto que fue cerca de la ubicación”.

“Son las 2:30 a.m. y aún está el cadáver en la calle”, añadía el mensaje.

La fuente aseguró tener videos que mostraban a decenas de personas alrededor de la escena, pero, tras la petición de la redacción de CiberCuba para acceder al material, no respondió.

Las reacciones a este hecho no se hicieron esperar. Varias personas comentaron la publicación culpando al régimen por el clima de inseguridad que hoy padece la sociedad cubana y que no se limita a una provincia, sino que es un mal extendido a todo el país.

En los comentarios a la publicación original, nadie desmintió el hecho ni contradijo lo ocurrido. Sin embargo, el usuario Damian Fernández afirmó que conocía a un hombre con el apodo “El Nankuko” que “fue asesinado hace años”, lo que podría reflejar una confusión con la identidad de la víctima.

Por su parte, Oshuncita Malcria Empoderada aseguró vivir cerca del lugar de los hechos y denunció que “Revillagigedo, Misión y Esperanza están llenos de drogas”, señalando que las autoridades conocen esa realidad pero “no hacen nada”.

La escalada de violencia e inseguridad en distintas zonas de Cuba continúa manifestándose en crímenes brutales, ataques vandálicos y actos de extrema agresividad contra el transporte público.

En La Habana, salieron a la luz nuevos detalles sobre un homicidio particularmente violento ocurrido en el reparto Zamora, donde un hombre fue asesinado con saña y su cadáver arrojado cerca de un contenedor de basura, sin que aún se determine con certeza el móvil del crimen.

La provincia de Granma también se ha visto sacudida por la violencia. En Bayamo, la policía detuvo a los presuntos responsables de la muerte de un bicitaxero, cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas punzocortantes.

Según reportes, los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias, lo que derivó en el asesinato.

En la provincia de Artemisa, las autoridades reportaron el hallazgo de un padre y su hijo asesinados en el interior de una finca. Ambos cuerpos presentaban signos de violencia, lo que reforzó la preocupación ciudadana por la seguridad rural y la falta de respuesta rápida ante situaciones de emergencia en áreas más alejadas de los centros urbanos.

Paralelamente, continúan los ataques con piedras a trenes nacionales. Dos convoyes de pasajeros fueron apedreados en distintos tramos del oriente cubano, generando temor entre los viajeros y daños a los vagones. Aunque no se reportaron heridos, los hechos evidencian el deterioro de la seguridad en el transporte ferroviario.

