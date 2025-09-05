Policía devuelve casi 70 mil pesos y una cadena de oro encontrados en el aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:
Un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) devolvió en el Aeropuerto Internacional José Martí una suma cercana a los 70,000 pesos cubanos y una cadena de oro, objetos que habían sido extraviados por un pasajero en la terminal aérea.
De acuerdo con el diario local oficialista Tribuna de La Habana, los objetos fueron encontrados por el primer suboficial Fabián Hernández Milán, durante las labores de rutina en una de las áreas de tránsito de la terminal.
Los medios estatales presentaron el hecho como un ejemplo de “honestidad y disciplina” en el cuerpo policial, en medio de de continuas denuncias del lento accionar de los agentes cubanos ante la oleada de robos que sacude el país y sin reconocer que se trata solo del trabajo que debería realizar un policía.
Tras la verificación correspondiente, el dinero y la prenda fueron entregados a su propietario, quien agradeció públicamente la acción de los represores.
El hecho ocurre en un contexto de fuerte crisis económica en Cuba, donde la escasez y la inflación han disparado los precios de productos básicos y reducido el poder adquisitivo de la población.
Por ello, la devolución de una suma significativa de dinero y una joya de valor no ha pasado desapercibida entre los viajeros y trabajadores del aeropuerto.
La PNR destacó que este tipo de acciones reflejan los "principios" de su labor en la custodia de instalaciones estratégicas del país, como los aeropuertos.
No obstante, usuarios en redes sociales han reaccionado con escepticismo, señalando que casos de corrupción y robos en otras dependencias estatales suelen ser ocultados o minimizados.
El pasajero afectado pudo recuperar íntegramente sus pertenencias, mientras las autoridades reiteraron su llamado a mantener la vigilancia y a reportar de inmediato cualquier objeto extraviado en las terminales aéreas.
Meses atrás trascendió que una trabajadora de Varadero devolvió una bolsa con 30 mil dólares porque considera que no hay razón para apropiarse de lo ajeno, incluso en medio de la crisis económica que enfrenta Cuba. Expresó que siempre inculca estos valores a su hijo de 13 años, destacando la importancia de la honestidad en su vida diaria.
El gobierno cubano ha utilizado la prensa oficialista para destacar estos actos de honestidad, en un intento de mejorar la imagen pública de sus trabajadores y órganos policiales y contrarrestar las críticas sobre la gestión del régimen.
Recientemente, cadetes del Instituto Técnico Militar también devolvieron una mochila con más de 5 mil euros y 3 mil dólares en La Habana, y un chofer de una "gacela" devolvió una cartera perdida a su dueña.
