Salen a la luz nuevos detalles sobre brutal asesinato ocurrido en La Habana

Vídeos relacionados:

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el crimen ocurrido en la madrugada del 11 de agosto en La Habana, cuando fue asesinado a cuchilladas el joven Yosvani Hernández Meriño, conocido como El Moro o Pocholo.

La información, ofrecida por un familiar cercano al periodista Wilfredo Cancio para Café Fuerte, desmiente las versiones iniciales que hablaban de una riña durante una fiesta tras ganar la lotería y ha revelado, en cambio, una trama mucho más perturbadora: un asesinato planificado por dos jóvenes a quienes la víctima había dado techo en su propia casa.

El relato familiar indica que todo comenzó cuando Yosvani conoció a Yurixandre Batista Batista, un muchacho de Holguín sin vivienda en La Habana.

Ambos se encontraron cerca del centro de trabajo de Yosvani, donde este se desempeñaba como conserje en una mipyme de Centro Habana.

Conmovido por su situación, le ofreció quedarse en su casa, situada en el barrio de Lawton, municipio Diez de Octubre.

Poco después, Yurixandre pidió acoger también a un amigo suyo de la provincia de Granma. La respuesta de Yosvani, en línea con su carácter solidario, fue nuevamente afirmativa. Sin embargo, esa generosidad se convertiría en la puerta de entrada a la tragedia.

Lo más leído hoy:

Asesinato durante un apagón

Según el testimonio recogido por Café Fuerte, los jóvenes idearon el crimen con frialdad.

Durante un apagón, y mientras Yosvani se encontraba en el baño, ocultaron cuchillos bajo un colchón que él mismo solía colocar en el patio para dormir en las noches sin electricidad.

Al salir del baño, fue emboscado. Yurixandre lo sujetó por el cuello mientras ambos lo apuñalaron repetidamente hasta causarle la muerte.

El cuerpo, cubierto después con el colchón, presentaba entre diez y catorce heridas de arma blanca, además de un corte profundo en el cuello.

El móvil del crimen fue robo: Los asesinos cargaron con televisores, ventiladores, un generador eléctrico, ropa y cuanto pudieron llevarse.

Tras empaquetar los objetos en maletas, intentaron trasladarse en taxi hacia La Habana Vieja.

El chofer, que aceptó llevarlos por 5 mil pesos, se sorprendió por el cargamento. Ellos justificaron diciendo que provenía de la casa de una abuela.

Finalmente, al no poder pagar el viaje, ofrecieron al conductor tres ventiladores como compensación.

La investigación permitió recuperar todos los bienes robados. El comprador se encuentra detenido, al igual que Yurixandre Batista Batista, ya arrestado por la policía.

Sin embargo, su cómplice, natural de Granma, continúa prófugo, aunque las autoridades aseguran tenerlo localizado en esa provincia.

“Yosvani era mi vida, es durísimo lo que pasó, aún más por la forma que lo mataron”, declaró en entrevista con Café Fuerte el familiar, cuya identidad se mantiene en reserva.

La vida y memoria de Pocholo

Hernández Meriño tenía 33 años y será recordado no solo como víctima de la violencia, sino también por su compromiso cívico y su generosidad.

Fue uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021, fue detenido al día siguiente de la manifestaciones y fue brutalmente golpeado en la Prisión de Jóvenes del Cotorro, de donde salió en libertad pocos días después, según reseñó la citada fuente.

Quienes lo conocieron destacan que era un hombre alegre, trabajador y solidario, capaz de quedarse sin comida para compartirla con los vecinos.

Su muerte dejó una herida irreparable en su familia y, especialmente, en su hija de siete años, que ahora quedó sin su padre.

La noticia del homicidio comenzó a circular de manera fragmentada en la madrugada del 11 de agosto. Versiones vecinales recogidas por la página Reporte Cuba Ya aseguraban que el cadáver había sido hallado alrededor de las 4:00 a.m., con múltiples puñaladas y cubierto con un colchón.

En ese momento, los testimonios sugerían que la víctima había celebrado en su casa tras ganar la lotería clandestina conocida como La Bolita. Se habló incluso de hasta ocho personas implicadas, con tres detenidos en las horas posteriores. Versión que ahora ha desmentido Café fuerte a partir de una fuente familiar.

El crimen de Yosvani se inserta en un contexto de creciente violencia en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) registró en 2024 un total de 1,317 hechos delictivos, lo que representa un aumento del 50.72 % en relación con 2023.

El informe advierte, además, que las cifras son un subregistro debido a la opacidad de los medios oficiales.