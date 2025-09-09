Prófugo en Artemisa: Responsable de la muerte de un padre y su hijo aún no ha sido detenido

Vídeos relacionados:

El doble asesinato de un padre y su hijo en una finca del municipio artemiseño de Candelaria sigue sin resolverse, mientras el principal sospechoso continúa prófugo, según confirmó un oficial de la policía local a Martí Noticias.

Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46, fueron hallados degollados el pasado 5 de septiembre en su finca El Cusco, una zona montañosa cercana a la comunidad de Las Terrazas. Los cuerpos estaban fuera de la vivienda, en distintos puntos del terreno, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y violento.

Hasta la fecha, las autoridades no han logrado capturar al presunto autor, aunque Cubadebate reconoció en un comunicado oficial que se cree que "son varios los implicados".

Entre las conjeturas que circulan en la zona figura la participación de un recluso evadido del correccional Ceiba 5, condenado por hurto, quien habría actuado junto a otros dos hombres.

De acuerdo con Martí Noticias, este individuo habría amenazado previamente con asesinar a su exesposa, residente en Bahía Honda, donde la policía ha desplegado agentes para protegerla mientras continúa la búsqueda del criminal.

En la localidad, varias versiones han circulado en redes sociales y entre vecinos. Una hipótesis sugiere que el crimen fue motivado por un robo, ya que las víctimas habrían vendido recientemente una gran cantidad de cerdos y carneros, lo que hacía suponer que guardaban una suma importante de dinero en efectivo. Otra versión apunta a una posible venganza, relacionada con la negativa de los Torres a dar refugio al prófugo.

El impacto del crimen ha sido profundo en la comunidad. “Aquí nadie tiene miedo”, dijo una residente de Bahía Honda a Martí Noticias, tratando de minimizar la preocupación colectiva.

Sin embargo, en el pueblo y en redes sociales se percibe el mismo patrón que se ha vuelto habitual en Cuba: crímenes cada vez más violentos, impunidad persistente y silencio oficial.

Cifras que desmienten al régimen

El régimen cubano insiste en que la criminalidad está en descenso. Pero los datos dicen lo contrario. Solo entre enero y junio de 2025, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) verificó 1,319 delitos, entre ellos 63 asesinatos y 721 robos, en un récord sin precedentes que evidencia el deterioro del tejido social cubano.

La muerte de Francisco y Yaciel Torres no solo ha dejado un vacío irreparable en su familia y comunidad, sino que se ha convertido en otro símbolo doloroso del país en que se ha convertido Cuba: uno donde un asesino puede andar libre mientras los ciudadanos conviven con el miedo, la frustración y la desesperanza.