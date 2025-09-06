Encuentran muerta a mujer de 62 años desaparecida en La Habana: Investigan posible asesinato

Vídeos relacionados:

Nieves Rosa Castrillo Núñez, una mujer de 62 años que estaba en paradero desconocido desde hace varios días, fue hallada muerta en un estanque cercano al Combinado del Este, en La Habana, donde trabajaba como laboratorista.

Residente en Bacuranao, en el municipio Guanabacoa, Nieves estaba desaparecida desde hacía tres días, cuando salió de su casa rumbo al trabajo, y nunca volvió.

Según informó el portal noticioso La Tijera, su cuerpo fue encontrado “muy cerca del Combinado del Este”, donde también trabaja su esposo, quien ahora coopera con la investigación.

Las autoridades ya habrían realizado varios arrestos relacionados con el caso, aunque la citada fuente no ofreció otros detalles.

“Era buena, no merecía esto”

Vecinos, familiares y amistades han publicado publicado numerosos mensajes de consternación en redes. Nadie encuentra consuelo ni entiende cómo alguien pudo atacar con tanta violencia a una mujer mayor, conocida por su carácter noble.

“No hay derecho para arrancarle la vida a una persona tan buena, buena hija, madre, hermana, abuela, amiga. Que Dios te guarde bajo su manta, amiga, descansa en paz”, escribió Misleybi Aguilar.

Lo más leído hoy:

Fuente: Captura de Facebook/Misleybi Aguilar

“No merecía morir así. Bacuranao está de luto. Espero que aparezca el desgraciado que te arrancó la vida”, dijo otra vecina.

“La mataron por una moto”

Aunque no hay confirmación oficial, varios internautas coincidieron en apuntar que el brutal asesinato estuvo motivado supuestamente por el robo de una moto.

Algunas publicaciones sugieren, además, que fue violada antes de ser asesinada.

“Creo que me dijeron que la violaron y la mataron por una moto… no sé si será verdad, pero ya en este país no hay seguridad para nadie”, comentó una internauta.

“Una señora mayor, que debía estar en su casa tranquila. ¿Cómo es posible que no respeten ni la edad?”, lamentó otra comentarista.

“Los medios callan, las redes gritan”

Una de las mayores críticas es el silencio de los medios oficiales, que no han informado nada hasta el momento sobre el caso, mientras la indignación se extiende por redes sociales.

“Los medios masivos, callados todos. Frente a tantos asesinatos que se cometen a diario, la TV informando noticias que no nos interesan. Esto da pena”; “Aquí solo nos enteramos de lo que pasa gracias a estas páginas independientes. Si fuera por el noticiero, todavía estaríamos buscando”, apuntaron dos comentarios.

“Fusilamiento o esto no se detiene”

El crimen reavivó el clamor por leyes más duras. Muchos usuarios reclaman pena de muerte o cadena perpetua para los responsables, cansados de ver cómo los criminales reinciden y los inocentes mueren.

“Aquí hace falta un paredón para tantos asesinos. Una vida vale más que cualquier ley benévola”; “Antes los ladrones de bicicletas se llevaban 18 años. Ahora matan y salen en tres. Así no hay respeto”; “Esto va por el camino de El Salvador antes de Bukele. Necesitamos un Bukele aquí, ya”, opinaron tres comentarista en esa cuerda.

“La justicia está en deuda”

Nieves era madre, esposa, vecina, amiga. Una mujer querida por todos, que trabajaba con dedicación y ayudaba a quien lo necesitara. Su familia la buscó sin descanso. Su comunidad hoy la llora.

“No era cualquiera. Era una mujer buena, querida, respetada. Esto nos ha partido el alma”, escribió Noemí Núñez Ruiz.

“Una amiga de la infancia, casi familia. Muy triste todo lo ocurrido. Confío en que caiga sobre estos asesinos todo el peso de la ley”, se lee en otro mensaje.

Nieves Rosa Castrillo Núñez fue asesinada, tirada a un estanque y silenciada por la prensa oficial.

“Bacuranao está de luto. Y Cuba también. Que paguen los culpables. Que no se repita jamás", sentenció un comentarista.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre lo ocurrido.