¡Polémica! Zajaris Fernández se burla del concierto de La Diosa y la cantante explota en redes

Una nueva polémica sacudió las redes sociales tras el enfrentamiento entre la actriz cubana Zajaris Fernández y la cantante La Diosa, a raíz de un video publicado en Instagram.

En el material, Fernández apareció caracterizada como uno de sus personajes humorísticos y se refirió al más reciente concierto de La Diosa, ironizando sobre la poca asistencia del público.

“Eso no era un concierto, eso era una reunión de amigos”, comentó en tono de burla.

Las palabras encendieron la reacción de la intérprete, quien no tardó en responder con un comentario en la publicación de Zajaris:

“Esta tipa es la soledad personificada, qué triste debe ser su vida. Entiendo por qué sus depresiones tan fuertes, la pobre debe de ser duro”, escribió La Diosa.

La actriz no se quedó callada y replicó horas más tarde con un nuevo mensaje en sus redes sociales:

“Aquí lo que escribió el proyecto de gente, y lo que dije. Dónde está la comparación o destrucción? Dejen el show, que hay a quien es imposible destruir porque nació así ya. Ahora me quieren poner la culpa a mí, camina”.

El intercambio rápidamente se viralizó entre seguidores de ambas artistas, que dividieron opiniones sobre la broma de Zajaris y la dura respuesta de La Diosa.

Polémicas y enfrentamientos de La Diosa en redes sociales