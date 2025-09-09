¡Polémica! Zajaris Fernández se burla del concierto de La Diosa y la cantante explota en redes

Una nueva polémica sacudió las redes sociales tras el enfrentamiento entre la actriz cubana Zajaris Fernández y la cantante La Diosa, a raíz de un video publicado en Instagram.
En el material, Fernández apareció caracterizada como uno de sus personajes humorísticos y se refirió al más reciente concierto de La Diosa, ironizando sobre la poca asistencia del público.
“Eso no era un concierto, eso era una reunión de amigos”, comentó en tono de burla.
Las palabras encendieron la reacción de la intérprete, quien no tardó en responder con un comentario en la publicación de Zajaris:
“Esta tipa es la soledad personificada, qué triste debe ser su vida. Entiendo por qué sus depresiones tan fuertes, la pobre debe de ser duro”, escribió La Diosa.
La actriz no se quedó callada y replicó horas más tarde con un nuevo mensaje en sus redes sociales:
Lo más leído hoy:
“Aquí lo que escribió el proyecto de gente, y lo que dije. Dónde está la comparación o destrucción? Dejen el show, que hay a quien es imposible destruir porque nació así ya. Ahora me quieren poner la culpa a mí, camina”.
El intercambio rápidamente se viralizó entre seguidores de ambas artistas, que dividieron opiniones sobre la broma de Zajaris y la dura respuesta de La Diosa.
Polémicas y enfrentamientos de La Diosa en redes sociales
¿Qué originó la polémica entre La Diosa y Zajaris Fernández en Instagram?
La polémica entre La Diosa y Zajaris Fernández comenzó por un video en el que la actriz cubana, caracterizada como uno de sus personajes humorísticos, ironizó sobre la baja asistencia al concierto de La Diosa, describiéndolo como "una reunión de amigos". La Diosa respondió acusando a Zajaris de ser "la soledad personificada", lo que escaló el conflicto en redes sociales.
¿Cómo ha reaccionado La Diosa ante las críticas y enfrentamientos con otros artistas cubanos?
La Diosa ha mostrado una postura firme y combativa ante las críticas y enfrentamientos. En varios casos, ha respondido directamente con comentarios contundentes y en ocasiones ofensivos, como se vio en sus interacciones con Yessy World y Flor de Cuba. La artista suele defenderse sin filtros, manteniendo su estilo frontal y sin mostrar señales de ceder ante las críticas.
¿Qué impacto ha tenido la actitud de La Diosa en su carrera musical y su imagen pública?
La actitud de La Diosa, caracterizada por un lenguaje directo y sin filtros, ha generado opiniones divididas entre su público. Mientras algunos seguidores la apoyan por su autenticidad y valentía al enfrentar a sus detractores, otros critican su forma de manejar su imagen pública y su vocabulario, lo que podría afectar la percepción de su carrera musical.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.