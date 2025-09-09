Donald Trump califica a Tom Hanks como 'woke' y celebra retirada de su nominación a premios de West Point

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, calificó al actor Tom Hanks de “destructivo” y “woke”, tras conocerse la cancelación de una ceremonia en su honor en la Academia Militar de West Point.

El mandatario celebró públicamente la decisión a través de su red social Truth Social, donde aplaudió la medida como un acto de justicia contra lo que describió como “galardonados destructivos”.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

“Nuestra gran West Point (¡mejorando cada vez más!) ha cancelado con inteligencia la ceremonia de premiación para el actor Tom Hanks. ¡Una decisión importante! No necesitamos galardonados destructivos y woke recibiendo nuestros preciados premios estadounidenses. ¡Ojalá los Premios de la Academia y otros falsos espectáculos de premios revisen sus estándares y prácticas en nombre de la equidad y la justicia. ¡Observen cómo se desploman sus MORIBUNDOS ÍNDICES DE AUDIENCIA!”, escribió Trump este lunes.

La controversia se desató luego de que West Point suspendiera un acto previsto para reconocer la trayectoria de Hanks, quien ha interpretado a figuras militares en películas como Saving Private Ryan y Forrest Gump.

Aunque no se han detallado oficialmente los motivos de la cancelación, la reacción de Trump apunta a razones ideológicas vinculadas con las posturas del actor.

Tom Hanks, ganador de dos premios Oscar y conocido por su activismo social, ha expresado críticas en el pasado a la administración Trump y ha apoyado causas progresistas. El término 'woke', usado por el presidente como crítica, es empleado en círculos conservadores para referirse peyorativamente a personas defensoras de la equidad racial y social.

El comentario de Trump ha reavivado el debate sobre la creciente politización en la industria cultural y militar de Estados Unidos, y sobre el papel de las figuras públicas en el actual contexto de polarización política en el país.