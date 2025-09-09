Expectativa mundial por el iPhone 17: Apple revela sus novedades en un clima de tensiones comerciales

Vídeos relacionados:

Apple reveló este martes su esperado iPhone 17, en un evento marcado por las tensiones comerciales entre la compañía y la administración del presidente Donald Trump, que ha presionado para que los dispositivos se fabriquen en Estados Unidos y no en Asia.

Los nuevos modelos de iPhone llegan tras la ofensiva arancelaria de Trump, que impuso un 25% de impuestos a productos importados desde China, incluyendo teléfonos de Apple.

Aunque el fabricante ha logrado esquivar las sanciones más duras, analistas anticipan que la compañía podría aplicar su primer aumento general de precios en cinco años para mantener sus márgenes de ganancia.

Hasta ahora, el precio base de un iPhone se ha mantenido en 800 dólares y el de las versiones premium en 1.200. Sin embargo, expertos creen que los nuevos modelos podrían costar entre 50 y 100 dólares más. La posible subida de precios se produce apenas semanas después de que Google mantuviera estables los de su línea Pixel.

Aunque no se esperan cambios revolucionarios, la familia iPhone 17 ofrecerá mejoras en cámara, batería y un diseño más estilizado. El anuncio más llamativo podría ser un modelo ultradelgado, bautizado como iPhone Air, en línea con otras gamas de productos de la compañía.

Según la empresa, el iPhone 17 combina un diseño más resistente, un sistema de cámaras de última generación, la potencia del chip A19, el nuevo iOS 26 y la Apple Intelligence para funciones basadas en IA que marcan la diferencia en el uso diario.

Agregó que el iPhone 17 llega con Ceramic Shield 2 más resistente, una cámara frontal de 18 MP con Center Stage ideal para selfies en grupo, y un sistema de cámaras traseras Fusion de 48 MP con zoom 2x y ultra gran angular.

También incorpora la función Clean Up para borrar objetos no deseados de tus fotos, el potente chip A19 con batería para todo el día y carga rápida que alcanza el 50 % en solo 20 minutos.

Su pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion 120 Hz promete una experiencia fluida, mientras que la nueva Apple Intelligence introduce traducción en vivo, Genmoji y herramientas de escritura. Todo esto se combina con iOS 26 y su diseño Liquid Glass, más conectividad de última generación: Wi-Fi 7, 5G, eSIM y mensajes vía satélite.

Sin embargo, expertos señalan que la inteligencia artificial, vuelve a ser un punto clave. Apple no logró cumplir con todas las promesas de innovación en el iPhone 16, como una versión más avanzada de Siri, lo que redujo las ventas respecto a lo esperado. El asistente renovado quedará para la próxima generación.

En paralelo, Apple continúa en el foco de la política comercial estadounidense. Tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido en que la producción se traslade a Estados Unidos, algo que los expertos califican de irrealista, ya que duplicaría o triplicaría el precio actual de los teléfonos.

El CEO de Apple, Tim Cook, ha intentado calmar la presión de la Casa Blanca con compromisos de inversión en suelo estadounidense por 600.000 millones de dólares y gestos simbólicos hacia Trump. Hasta ahora, estas maniobras le han permitido a la compañía esquivar represalias más severas.

A pesar de la incertidumbre, las acciones de Apple han mostrado señales de recuperación tras una caída inicial del 4% en lo que va de año.

Un reciente fallo judicial también despejó el camino para que la empresa siga recibiendo 20.000 millones de dólares anuales por mantener a Google como buscador predeterminado en sus dispositivos.

Con el lanzamiento del iPhone 17, Apple enfrenta el desafío de demostrar que sigue siendo capaz de innovar en plena era de la inteligencia artificial, mientras lidia con las presiones políticas y comerciales desde Washington.

