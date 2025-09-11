Así se anunciaba el Buick 57 en la Cuba de antes: “La nueva dimensión de lo perfecto”

En la Cuba republicana, los anuncios del Buick 57 llegaban a la televisión en forma de dibujos animados, en blanco y negro, protagonizados por un hombrecillo simpático y su imponente auto.

“La nueva dimensión de lo perfecto”, decía el eslogan mientras el personaje hipotéticamente recorría la ciudad mostrando la belleza y potencia del vehículo.

El comercial destacaba la estabilidad, la capacidad de aceleración y el motor de alta potencia del Buick, especialmente en su versión Century, con un motor V8 de 300 caballos de fuerza.

También resaltaba su innovador sistema de dirección, suave, delicado, que facilitaba el parqueo, así como su moderno aire acondicionado, ideal para contrarrestar el calor de Cuba.

Los modelos de autos disponibles eran el Special, el Century, el Super que era más grande y espacioso, y el lujoso Roadmaster descapotable. La locución cerraba con una frase sencilla y contundente: “Usted sí puede tener un Buick”.

El vehículo era comercializado por Vaillant Motors, ubicada en calle 25 y Hospital, La Habana. Esa era la agencia autorizada de Buick para toda la república.

Buick es una marca estadounidense de automóviles de lujo fundada por David Dunbar Buick en 1899 como Buick Auto-Vim and Power Company. Pertenece a General Motors (GM) y en la década de 1950 representaba modernidad, confort y prestigio al alcance de muchos cubanos.

