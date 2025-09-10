Ford retira del mercado casi 1.5 millones de autos en EE.UU. por fallas en la cámara trasera: Más de 10 modelos afectados

Vídeos relacionados:

La automotriz Ford anunció el retiro de aproximadamente 1.5 millones de vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en la cámara trasera, que puede mostrar la pantalla en blanco o con una imagen distorsionada al poner el automóvil en reversa.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), este problema representa un riesgo considerable, pues limita o deforma la visibilidad del conductor y aumenta las posibilidades de accidentes al maniobrar.

El retiro afecta a ciertos vehículos de los años 2015 a 2019, incluyendo modelos populares como el Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, así como las camionetas F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD, entre otros.

Incidentes reportados

Ford reconoció que ya han ocurrido al menos 18 accidentes relacionados con este fallo, aunque no se han reportado lesiones.

La compañía aseguró que trabaja junto a la NHTSA para garantizar una reparación rápida y gratuita para los usuarios.

Los propietarios recibirán una notificación por correo con instrucciones para llevar sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln autorizado, donde se inspeccionará y, de ser necesario, se reemplazará la cámara trasera sin costo alguno.

Lo más leído hoy:

Un nuevo golpe a la confianza de los conductores

Este anuncio se suma a otro retiro masivo revelado en julio, que involucró a más de 850,000 autos de Ford y Lincoln fabricados entre 2021 y 2023 debido a un defecto en la bomba de combustible de baja presión.

En ese caso, la falla podría causar que el motor se apague en plena marcha, especialmente en climas cálidos o con bajo nivel de gasolina en el tanque.

Aunque tampoco se reportaron accidentes graves por este motivo, la advertencia encendió las alarmas entre los conductores, ya que un apagón en carretera puede ser altamente riesgoso.

Entre los modelos afectados en aquel recall figuraban el Ford Bronco, Explorer, F-150, Expedition, así como los Lincoln Aviator y Navigator.

Señales de alerta para los propietarios

En el caso de la bomba de combustible, Ford recomendó estar atentos a síntomas previos a la falla, como la luz de verificación del motor, pérdida de potencia al acelerar o bajo rendimiento del motor.

Con respecto al defecto en la cámara trasera, no hay advertencias previas: el problema se presenta directamente al intentar utilizar la marcha en reversa, lo que hace aún más necesario atender el llamado a revisión.

Impacto en la marca

Estos problemas, que afectan a un volumen considerable de vehículos en circulación, ponen nuevamente a Ford bajo escrutinio en un mercado altamente competitivo.

A pesar de que la compañía ha prometido asumir todos los costos de reparación y garantizar la seguridad de sus clientes, la seguidilla de fallas en modelos clave podría afectar la confianza de los consumidores.

Mientras tanto, las autoridades instan a los propietarios a no desatender las notificaciones de recall y acudir lo antes posible a los concesionarios para reducir riesgos en la carretera.

Preguntas frecuentes sobre el retiro de autos Ford por fallas en la cámara trasera