Explosión de planta eléctrica causa incendio en céntrica calle de Matanzas

Una explosión provocó un incendio este miércoles en una vivienda situada en la calle San Juan de Dios, esquina Tirry y San Diego, en la ciudad de Matanzas, según informó el medio oficial Periódico Girón. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

“En estos momentos se encuentran varios escuadrones de bomberos combatiendo el fuego”, informó Girón en una publicación en redes sociales, donde también indicó que las llamas no lograron extenderse a otras viviendas gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia.

“El siniestro fue provocado por la explosión de una planta eléctrica”, señalaron de forma preliminar autoridades citadas por el medio, aunque aclararon que aún se investigan las causas con mayor profundidad.

La vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Dailanny Rodríguez Doval, se presentó en el lugar del incendio y “se interesó por las causas del hecho y los daños provocados por la magnitud de las llamas”, recogió el medio matancero.

Orelvis Martínez, una de las moradoras de la vivienda, explicó que “el equipo se incendió con rapidez, pero ninguno de los integrantes de su núcleo familiar sufrió lesiones”. La mujer lamentó la pérdida de pertenencias y advirtió que “estas afectaciones complejizan su situación y la de los restantes integrantes del hogar siniestrado, al tratarse de niños con cuidados especiales”.

Residentes del barrio se acercaron a brindar apoyo a los damnificados, al tratarse de una vivienda multifamiliar habitada por menores y adultos mayores. Algunos vecinos aseguraron que en el piso superior de la casa “las fuerzas de las llamas fueron devastadoras”.

En febrero de 2025, un incendio en el ranchón de la estación del tren de Hershey en Matanzas fue sofocado por los bomberos en medio de un apagón. No se reportaron víctimas, pero el hecho recordó un siniestro similar ocurrido en 2022, lo que alimentó sospechas entre los vecinos sobre un posible origen intencional.

Meses después, otro fuego arrasó nuevamente el Ranchón de Hershey en el reparto Versalles, también durante un corte eléctrico. La repetición del siniestro en la misma instalación generó preocupación en la población local, que no descartó la hipótesis de un acto provocado.

En julio se registró un incendio en el municipio de Jovellanos, Matanzas, que afectó a tres viviendas. Dos de las casas quedaron completamente destruidas y una tercera sufrió daños parciales. Aunque no hubo lesionados, las pérdidas materiales fueron significativas y el suceso conmocionó a la comunidad.

Ese mismo mes, en Guantánamo, los bomberos evitaron una tragedia tras un incendio provocado por un motor eléctrico en el pasillo de acceso a una vivienda. De acuerdo con la información oficial, una batería reparada de manera inadecuada pudo estar en el origen del siniestro, lo que evidenció los riesgos asociados al uso y mantenimiento informal de estos equipos.

Este miércoles 10 de septiembre, tras el colapso eléctrico nacional que dejó sin servicio a toda Cuba, se produjo la sincronización de unidades de Energás en Matanzas como parte de los intentos por estabilizar el sistema eléctrico. El hecho pone una vez más de relieve el deterioro de la infraestructura energética y su relación con la recurrencia de incendios y explosiones en distintas provincias.

