Tormenta deja sin luz a más del 40% de Santa Clara y desata pánico por aparente explosión

Las consecuencias de la tormenta local severa que ocurrió en Santa Clara la tarde del sábado, dejó sin servicio eléctrico a más del 40% de la ciudad y de los municipios de Placetas y Camajuaní, tras afectar la subestación Santa Clara Industrial, clave para el suministro en la región.
El apagón paralizó barrios enteros y complicó la atención en hospitales, incluida la zona donde funcionan los principales servicios, lo que generó alarma entre los residentes.
Según informó el comunicador oficialista Henry Omar Pérez, el fenómeno provocó el colapso de líneas de 110 y 34,5 kilovoltios, dejando sin operar varios circuitos vitales. El corte golpeó de lleno a comunidades como Maleza, Cebadero y Latius, además de tramos del reparto Sandino y la carretera a Camajuaní.
Durante la madrugada, numerosos usuarios reportaron en redes sociales una explosión cerca de los grupos electrógenos emplazados en la ciudad, lo que avivó la preocupación de los vecinos.
Sin embargo, Henry Omar Pérez aclaró después que no se trató de una explosión, sino de un arco lumínico provocado por el contacto de cables de alta tensión en una línea de 33 KV. El resplandor fue visible desde varios puntos de la ciudad, lo que alimentó la confusión.
El corte eléctrico impactó de forma inmediata en hospitales y centros asistenciales, que quedaron con servicios interrumpidos o funcionando bajo condiciones precarias. Vecinos denunciaron que algunos pacientes quedaron en riesgo ante la demora en estabilizar la corriente en áreas críticas.
Las brigadas de la Empresa Eléctrica Provincial trabajan para restablecer el servicio, pero la situación volvió a dejar al descubierto la vulnerabilidad del sistema eléctrico cubano frente a fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos.
Lo ocurrido en Santa Clara se suma a una cadena de episodios recientes de lluvias, inundaciones y tormentas locales severas en distintas provincias, que confirman la creciente exposición de la población a la inestabilidad atmosférica y al deterioro de la infraestructura nacional.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.