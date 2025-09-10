Gobierno cubano pide esperar antes de conectar equipos tras apagón general

Vídeos relacionados:

Tras el apagón nacional que dejó sin electricidad a toda Cuba este miércoles, el gobierno pidió a la población desconectar los electrodomésticos y esperar antes de volver a conectarlos, advirtiendo que el restablecimiento del servicio podría ser inestable y provocar daños en los equipos.

En Facebook, el grupo cercano al régimen “Soy Villa Clara” difundió recomendaciones a la población:

Desconectar todos los equipos electrodomésticos durante la interrupción.

Esperar varios minutos antes de reconectarlos cuando regrese la electricidad.

Conectarlos de uno en uno para evitar sobrecargas.

Abstenerse de usarlos si se perciben oscilaciones de voltaje, hasta que el servicio se estabilice.



Una crisis energética sin solución

La Unión Eléctrica (UNE) explicó que la caída del sistema se debió a la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, la misma causa detrás de apagones masivos en ocasiones anteriores. La jornada ya tenía prevista una afectación de 1,790 MW, reflejo del profundo déficit de generación.

Este colapso es el segundo apagón nacional de 2025, tras el registrado en marzo por una avería en la subestación del Diezmero. Apenas unos días antes, la región oriental había quedado totalmente a oscuras.

Raíces del colapso

Las autoridades reconocen que muchas plantas térmicas superan los 40 años de explotación sin recibir los mantenimientos de capital necesarios. A ello se suman la obsolescencia tecnológica, la escasez de combustible y la falta de inversión, factores que han convertido los apagones en una rutina para millones de cubanos.

La población, golpeada por la inestabilidad, enfrenta no solo la falta de electricidad, sino también el riesgo de perder sus electrodomésticos ante un sistema que, lejos de estabilizarse, muestra señales de un colapso estructural.

