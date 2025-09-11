Luis Silva celebra el cumpleaños de Marlon Pijuán con una "foto épica" de Pánfilo e Isidoro enseñando un filo

Vídeos relacionados:

El popular humorista cubano Luis Silva, conocido por interpretar al entrañable Pánfilo, felicitó a su compañero de elenco Marlon Pijuán, quien dio vida a Isidoro en el programa “Vivir del Cuento”, con una peculiar y divertida publicación en Instagram.

"Isidoro de cumple. Pasa un excelente día, mi hermano. Un abrazo", escribió Silva junto a varias fotos, en una de ellas ambos personajes aparecen posando de espaldas, luciendo pantalones rotos que dejan ver un buen “filo”, como se diría en el buen cubano.

El propio Marlon reaccionó a la publicación entre risas: “Mi hermano, mil gracias, se te quiere y extraña. Pd: foto épica esa”.

Pero eso no fue todo. Silva, fiel a su estilo, bromeó con que el regalo de cumpleaños había sido una caída del Sistema Electroenergético Nacional: "Te han regalado una caída del Sistema Electroenergético, pero tú sabes festejar de cualquier forma. En octubre del año pasado, me la regalaron a mí".

Captura Instagram / Luis Silva

Marlon, por su parte, respondió con humor resignado: "Qué manera tan linda de recordar mi cumple nuestra gente, confieso no era mi regalo".

La foto, además de provocar carcajadas entre los seguidores, ha generado una ola de nostalgia por las ocurrencias de la dupla Pánfilo-Isidoro, personajes que se extrañan mucho en Cuba tras la censura al programa “Vivir del Cuento”.

