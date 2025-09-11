Luis Silva celebra el cumpleaños de Marlon Pijuán con una "foto épica" de Pánfilo e Isidoro enseñando un filo

Vídeos relacionados:
El popular humorista cubano Luis Silva, conocido por interpretar al entrañable Pánfilo, felicitó a su compañero de elenco Marlon Pijuán, quien dio vida a Isidoro en el programa “Vivir del Cuento”, con una peculiar y divertida publicación en Instagram.
"Isidoro de cumple. Pasa un excelente día, mi hermano. Un abrazo", escribió Silva junto a varias fotos, en una de ellas ambos personajes aparecen posando de espaldas, luciendo pantalones rotos que dejan ver un buen “filo”, como se diría en el buen cubano.
El propio Marlon reaccionó a la publicación entre risas: “Mi hermano, mil gracias, se te quiere y extraña. Pd: foto épica esa”.
Pero eso no fue todo. Silva, fiel a su estilo, bromeó con que el regalo de cumpleaños había sido una caída del Sistema Electroenergético Nacional: "Te han regalado una caída del Sistema Electroenergético, pero tú sabes festejar de cualquier forma. En octubre del año pasado, me la regalaron a mí".
Marlon, por su parte, respondió con humor resignado: "Qué manera tan linda de recordar mi cumple nuestra gente, confieso no era mi regalo".
La foto, además de provocar carcajadas entre los seguidores, ha generado una ola de nostalgia por las ocurrencias de la dupla Pánfilo-Isidoro, personajes que se extrañan mucho en Cuba tras la censura al programa “Vivir del Cuento”.
Preguntas frecuentes sobre Luis Silva y "Vivir del Cuento"
¿Por qué Luis Silva y Marlon Pijuán son tan queridos en Cuba?
Luis Silva y Marlon Pijuán son queridos por su participación en "Vivir del Cuento", un programa humorístico que abordaba con inteligencia y humor la vida cotidiana en Cuba. Sus personajes, Pánfilo e Isidoro, se ganaron el corazón de los televidentes por su capacidad para hacer reír y reflexionar sobre temas sociales y políticos en la isla.
¿Qué pasó con el programa "Vivir del Cuento" en Cuba?
"Vivir del Cuento" fue retirado del aire debido a que sus críticas al régimen molestaban a las autoridades cubanas. Luis Silva ha expresado su tristeza por la cancelación, ya que el programa se había convertido en una válvula de escape para muchos cubanos, quienes esperaban con ansias nuevos episodios para reír y reflexionar sobre la realidad del país.
¿Cómo ha reaccionado Luis Silva a la situación en Cuba desde el exilio?
Luis Silva ha mantenido una postura crítica hacia la situación en Cuba, utilizando su humor para destacar problemas como la crisis energética y la censura. A través de sus redes sociales, Silva sigue conectado con el pueblo cubano, reflejando su empatía y comprensión hacia los desafíos diarios que enfrentan los cubanos.
¿Continuará Luis Silva su carrera humorística fuera de Cuba?
Luis Silva ha continuado su carrera humorística desde Miami, colaborando con otros artistas y creando contenido en redes sociales. Aunque no ha confirmado si su estancia en Miami será permanente, su interacción con otros comediantes y la nostalgia de los cubanos por su trabajo sugieren que seguirá activo en el ámbito humorístico fuera de Cuba.
