Imaray Ulloa revela cómo es estar con un cirujano estético rodeado de mujeres y no morir de celos

La influencer y comediante cubana Imaray Ulloa fue una de las invitadas al podcast De La Vida, donde abordó con humor una de las preguntas que más curiosidad genera entre sus seguidores: ¿cómo maneja su carácter posesivo, celoso y tóxico al estar en una relación con un cirujano estético rodeado constantemente de mujeres?

Durante la conversación La Melliza y Laurita, dos de las anfitrionas, bromearon asegurando que el doctor Fabián Fontaine, pareja de Imaray, ya las había “visto completas” pues ambas fueron sus pacientes, lo que desató risas en el estudio, incluida la propia Imaray.

“Yo creo que Dios dijo: ‘mira, tú eres así, tú te mereces algo así’. Como que: ¿tú quieres ser tóxica? Pues aquí lo tienes”, expresó la creadora de contenido con mucho humor.

La influencer explicó que aunque las pacientes a veces llaman a deshoras o envían mensajes que podrían levantar sospechas, ella está siempre un paso adelante porque está más alerta que él y cada notificación que entra a su teléfono ella la ve.

Consciente de que el trabajo de su pareja implica interacción constante con mujeres, Imaray hizo una comparación directa: “El problema es que una cosa es la profesión, es como cuan tú estás con un ginecólogo, o la misma gente que está con artistas, con cantantes que están las fanáticas, las que le escriben y se le lanzan. Me imagino que haya su cosa incómoda para mí cuando yo digo ‘y esa quién es, qué bonita ella’, y además más linda que yo hay 700 mujeres”.

A pesar de todo, la influencer asegura que confía plenamente en Fabián: “Yo tengo todo, su teléfono, todo… Él es muy profesional y le responde a cada persona que le escribe en cualquier horario”.

Lo más leído hoy:

Imaray, quien ha ganado una gran audiencia con su personaje de “mujer tóxica” en redes sociales, reconoce que muchas de sus seguidoras se sienten identificadas y hasta han adoptado su estilo de tener “más control” en las relaciones de pareja.

Preguntas frecuentes sobre la relación de Imaray Ulloa con un cirujano estético